Pfiffe gegen Beckenbauer – Eklat bei Schweigeminute in Saudi-Arabien

Eine umfangreiche Würdigung Beckenbauers ist am Wochenende in der Bundesliga geplant, wenn der Spielbetrieb nach der Winterpause wieder aufgenommen wird. Neben einer Schweigeminute sowie Trauerflor bei allen Partien hat gerade Bayern München ein grosses Rahmenprogramm geplant.

Die Pfiffe gegen Beckenbauer dürften indes gerade Toni Kroos, der zu Spielbeginn auf der Bank Platz genommen hat, übel aufstossen. Der Rio-Weltmeister hatte in seinem Podcast «Einfach Mal Luppen» kürzlich mehr Respekt für Grössen des Sports gefordert. «Lasst uns akzeptieren, dass jemand so gross ist und so ein guter Mensch ist, dass er es verdient, zu Lebzeiten durchgehend gefeiert zu werden», sagte Toni Kroos.

Denn als die Profis andächtig am Mittelkreis standen, gab es von den Rängen lautstarke Pfiffe. Was genau hinter dem pietätlosen Verhalten der saudischen Fans steckt, ist unklar. Eine Möglichkeit könnte Beckenbauers umstrittene Rolle rund um die WM-Vergabe nach Katar sein. Saudi-Arabien pflegt keine gute Beziehung zum kleinen Nachbarland.

Die Würdigung Beckenbauers reicht dabei weit über die Landesgrenzen hinaus. So ist er auch bei der Supercopa, dem spanischen Supercup, präsent. Am Mittwochabend spielten im saudi-arabischen Riad Real Madrid und Lokalrivale Atlético Madrid das erste Halbfinale (Real gewann ein spektakuläres Derby 5:3 nach Verlängerung).

Die Fussballwelt trauert dieser Tage um Franz Beckenbauer. Wie die Familie des «Kaisers» zu Wochenbeginn mitteilte, ist er am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben. Seither äusserten sich zahlreiche Wegbegleiter, sprachen dabei in den höchsten Tönen von der Lichtgestalt des deutschen Fussballs.

Vor 30 Jahren hat er die US-Eiskunstläuferin Nancy Kerrigan mit einem Schlagstock schwer verletzt. Nun redet Shane Stant über seine Tat.

Er lauerte ihr auf, drosch mit einem Schlagstock auf ihr rechtes Bein ein und liess sie schreiend zurück. Am 6. Januar 1994 löste Shane Stant einen der grössten Skandale der Sportgeschichte aus, als er die amerikanische Eiskunstläuferin Nancy Kerrigan schwer verletzte. «Ich wusste genau, was ich tun wollte. Ich bin Rechtshänder, sie hatte mir ihren Rücken zugekehrt. So hatte ich den perfekten Winkel, um ihr gegen das rechte Bein zu schlagen», erzählte Stant im Interview mit der «Bild am Sonntag».