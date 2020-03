Sport

Fussball

Gelson Martins nach Schubsern gegen Schiri für ein halbes Jahr gesperrt



Der Portugiese Gelson Martins vom Ligue-1-Klub AS Monaco ist für seinen Ausraster im Spiel in Nîmes für sechs Monate gesperrt worden. Der 24-jährige Nationalspieler hatte Schiedsrichter Mikaël Lesage zweimal geschubst, kurz bevor und nachdem dieser Monacos Tiémoué Bakayoko nach gut einer halben Stunde mit der Roten Karte des Platzes verwiesen hatte. Mitspieler Martins sah daraufhin ebenfalls Rot, Monaco verlor das Spiel am 1. Februar mit zwei Spielern weniger 1:3.

Die AS Monaco betonte in einer Stellungnahme, man verurteile das Verhalten des Stürmers. Allerdings hält der Klub die Dauer der Sperre für «sehr hart für einen Spieler, der in 200 Profi-Spielen noch nie durch Disziplinlosigkeit aufgefallen ist.» Nun ist die Saison für Martins gelaufen – und ohne Spielpraxis könnte es auch nichts werden aus einem Aufgebot für Portugals EM-Kader. (ram/sda/dpa)

