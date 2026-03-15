Jubelt hinter der Mittellinie: Arda Güler. Bild: keystone

Real-Star mit Tor des Jahres: Arda Güler trifft aus der eigenen Platzhälfte

Dieses Tor werden wir jahrzehntelang gezeigt bekommen. Arda Güler trifft beim 4:1-Sieg von Real Madrid gegen Elche aus fast 70 Metern.

Ralf Meile Folge mir

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Wenn du Roberto Carlos hörst, denkst du an seinen Wunder-Freistoss. Wenn du Wayne Rooney hörst, denkst du an den Fallrückzieher im Manchester-Derby.

Wenn du Arda Güler hörst, denkst du ab sofort an diesen zauberhaften Treffer:

Der 21-jährige Türke war im Verlauf der Partie eingewechselt worden und das Spiel gegen Abstiegskandidat Elche entschieden. Real Madrid führte in der 89. Minute mit 3:1, als Güler sich ein Herz fasste. Er sah, dass der gegnerische Torhüter weit vor seinem Kasten stand und zog aus einer grosser Entfernung ab.

Laut der Zeitung «AS» schoss Güler aus 68,8 Metern. Der Ball hüpfte kurz vor der Linie auf und sprang danach ins Netz.

«Es gibt nicht viel zu erklären», sagte Güler über seinen Treffer. «Ich habe gesehen, dass der Torhüter vorne stand, und ich habe mein Glück versucht. Es war ein grossartiges Tor und ich bin sehr glücklich.» Als «monumental» bezeichnete die Sportzeitung «Marca» den Treffer im Bernabéu-Stadion.

Güler war 2023 als 18-Jähriger nach Spanien gewechselt, 20 Millionen Euro überwiesen die «Königlichen» für das Fenerbahce-Talent nach Istanbul. Mittlerweile gehört er zu den Stammspielern, in dieser Saison stand er bei jedem Pflichtspiel von Real auf dem Platz, meist als Akteur der Startelf.

Mit dem 4:1-Sieg gegen den FC Elche ist Real Madrid zumindest vorübergehend wieder auf einen Punkt an den FC Barcelona herangekommen. Der Tabellenführer hat am Sonntag (16.15 Uhr) mit einem Heimsieg gegen den FC Sevilla indes die Möglichkeit, die Lücke wieder auf vier Zähler zu vergrössern.