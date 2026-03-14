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Leader FC Thun nimmt GC auseinander – Sion gewinnt beim FC Zürich

Elmin Rastoder (FCT), links, jubelt nach seinem Tor zum 4-1 mit Brighton Labeau (FCT), rechts, im Super League Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Thun, und dem Grasshopper Club Zuerich, in der Stockh ...
Auch vom Schnee lassen sich Rastoder, Labeau und Co. nicht bremsen.Bild: keystone

Leader Thun nimmt GC auseinander – Sion gewinnt beim FCZ

14.03.2026, 19:5614.03.2026, 20:07
Inhaltsverzeichnis
Thun – GC 5:1Zürich – Sion 1:2Die Tabelle

Thun – GC 5:1

Der FC Thun lässt sich auf dem Weg zum Meistertitel auch von einem Rückstand gegen die Grasshoppers nicht stoppen. Der Aufsteiger gewinnt auf schneebedecktem Kunstrasen in der Stockhorn-Arena 5:1.

Bei garstigen Bedingungen mit Nassschnee und einem mit einer weissen Schicht überzogenen und entsprechend rutschigen Geläuf beendete Lee Young-Jun nach einer Viertelstunde die 229-minütige Torflaute der Grasshoppers in der Fremde. Zum dritten Auswärtssieg oder dem elften Auswärtspunkt verhalf die frühe Führung beim Leader aber nicht. Mattias Käit und Genis Montolio drehten den Rückstand noch in der ersten Halbzeit mit einem Doppelschlag zwischen der 33. und der 37. Minute.

Thun innert Kürze vom 0:1 zum 2:1.Video: SRF

Lee war bei einer scharfen Hereingabe von Luke Plange zur Stelle. Käit traf nach einem Corner mit dem Absatz, Montolio lenkte einen Weitschuss von Fabio Fehr in Tor. Weitere Tore vor der Pause durch Lee (40.) und Fehr (45.) wurden wegen Abseits respektive eines Fouls an Goalie Justin Hammel aberkannt.

Nach dem Seitenwechsel sorgten Brighton Labeau (50.), Elmin Rastoder (61.) und Furkan Dursun (80.) mit seinem ersten Super-League-Tor an seinem 21. Geburtstag für klare Verhältnisse. Für Rastoder war es der zwölfte Saisontreffer, acht erzielte er nach dem Jahreswechsel.

Thun marschiert damit weiter unaufhaltsam dem sensationellen Meistertitel als Aufsteiger entgegen. Der Heimerfolg gegen den Tabellenvorletzten war der zwölfte Sieg im Zuge der mittlerweile 13 Spiele währenden Serie der Ungeschlagenheit.

Thun – Grasshoppers 5:1 (2:1)
10'014 Zuschauer. - SR Blanco.
Tore: 17. Lee (Plange) 0:1. 33. Käit (Bertone) 1:1. 37. Montolio (Fehr) 2:1. 50. Labeau (Montolio) 3:1. 61. Rastoder (Labeau) 4:1. 80. Dursun (Reichmuth) 5:1.
Thun: Steffen; Fehr, Montolio, Bamert, Heule; Meichtry (64. Rupp), Bertone, Käit (77. Franke), Matoshi (64. Reichmuth); Labeau (70. Dursun), Rastoder (64. Ibayi).
Grasshoppers: Hammel; Ngom, Diaby, Mikulic; Stroscio (79. Marques), Hassane, Abels, Krasniqi (66. Diarrassouba); Meyer; Lee (79. Clemente), Plange (91. Tsimba).
Bemerkungen: Verwarnungen: 6. Matoshi, 30. Diaby, 39. Abels, 65. Reichmuth.

Zürich – Sion 1:2

Auch das zweite Zürcher Team kassierte eine Niederlage: Der FC Zürich verlor sein Heimspiel gegen den FC Sion 1:2. Den Siegtreffer erzielte Verteidiger Kreshnik Hajrizi in der 85. Minute. Er bringt die Walliser der Qualifikation für die Meisterrunde ein grosses Stück näher.

Diese kann der FCZ nun definitiv nicht mehr erreichen. Nach der vierten Niederlage in Serie verbleibt das Team von Trainer Dennis Hediger mit sieben Punkten Vorsprung auf das auf dem Barrageplatz liegende GC auf Rang 10.

* folgt mehr *

Zürich – Sion 1:2 (0:0)
11'874 Zuschauer. - SR Dudic.
Tore: 68. Kololli (Penalty) 0:1. 70. Perea 1:1. 85. Hajrizi (Surdez) 1:2.
Zürich: Huber; Comenencia (63. Kablan), Vujevic, Hack, Walker (80. Sauter); Palacio (63. Di Giusto), Berisha; Ivan Cavaleiro (80. Reverson), Tsawa, Phaëton (68. Perea); Kény.
Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Dubosson, Hefti; Chouaref (89. Berdayes), Kabacalman (89. Sow), Baltazar Costa, Kololli (73. Lukembila); Nivokazi (84. Surdez), Boteli (73. Chipperfield).
Bemerkungen: Verwarnungen: 48. Berisha, 50. Tsawa, 52. Kény, 61. Phaëton, 67. Hack, 92. Sow. (ram/sda)

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