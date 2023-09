GC und St. Gallen lieferten beim 1:1 unentschieden fade Auftritte. Bild: keystone

St. Gallen und GC trennen sich in zäher Partie 1:1

Mehr «Sport»

Das «Krisenduell» zwischen den Grasshoppers und St. Gallen endet ohne Sieger. In einer zerfahrenen Partie trennen sich die Teams 1:1 unentschieden.

Nachdem sie vergangene Woche im Cup gescheitert waren, gingen sowohl GC als auch St. Gallen mit dem Vorsatz ins Spiel, sich in der Liga zu rehabilitieren. Doch von Beginn an war offensichtlich, dass sich die Teams in schwierigen Phasen befinden.

Im Zürcher Letzigrund machten es die Platzverhältnisse zusätzlich schwer, einen geordneten Spielaufbau aufzuziehen. So sagte St. Gallens Albert Vallci im Pausen-Interview mit «blue», dass der Rasen «nichts mit einem Fussballplatz zu tun» habe. Gleichzeitig räumte der Verteidiger ein, dass beide Teams mit den schwierigen Verhältnissen zurechtkommen müssten.

GCs 1:0-Führung kam überraschend. Video: SRF

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste 0:1 zurück. Nach einer missglückten Abwehr von Torhüter Lawrence Ati-Zigi war Tsiy Ndenge zur Stelle und brachte das bis dahin kaum in Erscheinung getretene Heimteam per Kopf in Führung.

Julian von Moos hatte den Ausgleich unmittelbar vor der Pause auf dem Fuss, doch der Angreifer traf nach schöner Hereingabe von Betim Fazliji den Ball nicht. In der 72. Minute klappte es umgekehrt besser. Nach einem Fehler im Aufbau lancierte von Moos den unbedrängten Fazliji, der den Ball durch die Beine des GC-Verteidigers ins Netz schob.

Mit der Punkteteilungen schienen sich die Teams zufrieden zu geben, der erhoffte Befreiungsschlag ist jedoch beiden nicht gelungen. (kat/sda)

Grasshoppers - St. Gallen 1:1 (1:0)

6248 Zuschauer.

SR Horisberger.

Tore: 25. Ndenge 1:0. 72. Fazliji (von Moos) 1:1.

Grasshoppers: Hammel; Abels, Tobers, Seko, Ndicka (84. Paskotsi); Corbeanu (78. Shabani), Abrashi, Ndenge (84. Laws), de Carvalho (46. Mabil); Morandi, Babunski (68. Fink).

St. Gallen: Zigi; Zanotti, Vallci, Diaby, Schmidt (84. Okoroji); Fazliji, Quintillà, Witzig; von Moos, Geubbels (65. Schubert), Akolo (78. Mambimbi).

Verwarnungen: 34. Ndenge, 76. von Moos, 76. Abels. (sda)

Zu den anderen Partien vom Samstag: Winterthur seit fünf Spielen ungeschlagen – der FCZ teilt die Punkte mit Lausanne-Sport

Die Tabelle