Lausanne-Sport trotzt dem Leader aus Zürich einen Punkt ab. Bild: keystone

Winterthur seit fünf Spielen ungeschlagen – der FCZ teilt die Punkte mit Lausanne-Sport

In der siebten Runde der Super League gewinnt der FC Winterthur gegen Stade-Lausanne drei Punkte und kann sich in der oberen Tableau-Hälfte festsetzen. Dem Leader FC Zürich gelingt gegen Lausanne-Sport nur ein Unentschieden.

Winterthur – Stade-Lausanne

Der FC Winterthur blickt auf einen positiven Saisonstart zurück. Bild: keystone

Der FC Winterthur festigt seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy feiert das Team von Patrick Rahmen einen 2:1-Sieg.

Für den entscheidenden Treffer sorgte Aldin Turkes in der 40. Minute. Nach einer flachen Hereingabe war der im Sommer von Lausanne-Sport verpflichtete Stürmer zur Stelle und brachte das Heimteam zum zweiten Mal in Führung.

Neun Minuten davor hatte Matteo Di Giusto durch einen unkonventionellen Abschluss mit der Fusssohle die Winterthurer in Führung gebracht. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte der amerikanische Innenverteidiger Lucas Pos nach einem Eckball per Kopf gesorgt.

In der zweiten Halbzeit war Winterthur lange näher am 3:1 als Lausanne-Ouchy am Ausgleich. Unter anderem scheiterte Sayfallah Ltaief, der Leihspieler des FC Basel, am Torgehäuse. Erst in der Schlussphase erhöhten die Gäste den Druck und kamen in der 95. Minute durch Florian Danho zu einer Grosschance. Doch der französische Stürmer schoss den Ball aus kurzer Distanz über das Tor.

Insgesamt war Winterthurs dritter Sieg in der laufenden Meisterschaft aber verdient. Damit ist der FCW wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen ungeschlagen.

Di Giusto trifft für Winterthur. Video: SRF

Winterthur - Stade Lausanne-Ouchy 2:1 (2:1)

7502 Zuschauer.

SR Staubli.

Tore: 31. Di Giusto (Schättin) 1:0. 38. Pos (Gharbi) 1:1. 40. Turkes (Di Giusto) 2:1.

Winterthur: Keller; Gantenbein, Lekaj (69. Arnold), Stillhart (63. Schmid), Schättin; Jankewitz, Zuffi; Ballet (82. Burkart), Di Giusto (63. Sidler), Ltaief (82. Schneider); Turkes.

Stade Lausanne-Ouchy: Da Silva; Gassama, Hajrulahu, Pos (46. Camara), Obexer (62. Abdallah); Bayard (46. Essiam), Akichi; Mahmoud, Gharbi (73. Qarri), Ajdini (72. Mulaj); Danho.

Bemerkungen: 71. Pfostenschuss Ltaief.

Verwarnungen: 12. Akichi, 34. Danho, 47. Turkes, 51. Obexer, 59. Essiam, 90. Arnold. (sda)



Lausanne-Sport – FCZ

Der FC Zürich muss die Punkte mit Lausanne-Sport teilen. Bild: keystone

Der FC Zürich spielt zum dritten Mal in Folge unentschieden. Auswärts gegen Lausanne-Sport muss sich der Leader mit einem 0:0 begnügen.

In der Schlussphase konnten sich die beiden Torhüter auszeichnen. In der 81. Minute wehrte Yanick Brecher den tückischen Distanzschuss von Raoul Giger ab. Lausannes Karlo Letica, der insgesamt mehr zu tun hatte als sein Gegenüber, war in der 92. Minute nochmals gefragt. Den Kopfball von Silvan Wallner lenkte er ins Toraus.

Der FCZ-Ausgleich wird vereitelt. Video: SRF

Mit dem Unentschieden konnte das Heimteam zufriedener sein. Der FCZ, der nach sieben Runden weiter ungeschlagen ist, hatte zwischenzeitlich deutlich mehr Spielanteile, schaffte es jedoch zu selten, sich Abschlussgelegenheiten zu erarbeiten. Und wenn die Gäste doch im Strafraum auftauchten, fehlte oft die Entschlossenheit.

Es war das zweite torlose Spiel der aktuellen Super-League-Saison nach der Startrunde, als Winterthur und Luzern ebenfalls 0:0 spielten.

Lausanne-Sport - Zürich 0:0

6245 Zuschauer.

SR Dudic.

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Dabanli, Husic, Kablan; Diabaté (87. Coyle), Bernede (90. Roche), Custodio, Ilie (87. Suzuki); Labeau, Sanches (71. Kalu).

Zürich: Brecher; Wallner, Katic, Kamberi; Boranijasevic, Mathew, Conde, Rodrigo Conceição (83. Hodza); Marchesano (83. Santini), Afriyie (77. Rohner), Okita (89. Oko-Flex).

Verwarnungen: 56. Custodio, 72. Kalu, 92. Giger.

GC – St. Gallen

(kat/sda)

