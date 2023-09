Bayern deklassiert Bochum, Union Berlin im Champions-League-Blues, Milan gewinnt glanzlos

Der Anpfiff in Mailand verzögerte sich aufgrund starken Regenfällen um fast 30 Minuten – nachher ging es aber gleich zur Sache. Bereits in der achten Minute entwischte der Portugiese Rafael Leao der Abwehr von Verona und traf zum 1:0. Nach dem einzigen Tor des Spiels spielte sich die Partie vor allem im Mittelfeld ab und bot wenig Spektakel. Milan hatte das Geschehen im Griff und fand nach der bitteren 1:5-Niederlage im Derby mit dem Stadtrivalen Inter Mailand zum Siegen zurück.

Manchester City entschied die Partie bereits in den ersten 14 Minuten durch Tore von Phil Foden und Erling Haaland für sich. Das Team aus Nordengland brachte den Sieg souverän über die Zeit, obwohl sie nach einem Aussetzer von Rodri ab der 46. nur noch zehn Spieler auf dem Platz hatten. Manchester City steht nach sechs Spielen in der Premier League ohne Verlustpunkte da.

Urs Fischer und Union Berlin kassierten die wettbewerbsübergreifend vierte Niederlage in Serie. Beim 0:2 im Heimspiel gegen Hoffenheim machte Leonardo Bonucci in seinem Bundesliga-Debüt nicht die beste Figur. Beim ersten Gegentor verursachte der Italiener den Penalty, beim zweiten verlor er das Laufduell gegen den Torschützen.

Zu einem wichtigen Auswärtserfolg kam auch RB Leipzig. Das Team, das am Dienstag in der Champions League YB mit 3:1 besiegte, musste sich gegen Borussia Mönchengladbach bis in die 75. Minute gedulden, ehe der kurz davor eingewechselte Timo Werner das entscheidende Tor erzielte.

Im Duell zwischen Augsburg und Mainz standen gleich drei Schweizer von Beginn an auf dem Feld: Kevin Mbabu und Ruben Vargas beim Heimteam, Edimilson Fernandes bei den Gästen. Die Augsburger drehten die Partie nach 0:1-Rückstand dank zwei Treffern des ehemaligen St.-Gallen-Spielers Ermedin Demirovic. Am Ursprung des zweiten Tors stand ein weiter Einwurf von Mbabu.

Der Schweizer Nationaltorhüter Gregor Kobel blieb mit Dortmund zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Gegen Wolfsburg, bei dem Cédric Zesiger erstmals ohne Einsatz blieb, schoss Marco Reus in der 69. Minute das einzige Tor des Spiels.

In der 36. Minute sah sich Bochum-Trainer Thomas Letsch zu einer Reaktion gezwungen. Weil seine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt bereits 0:3 zurücklag, wechselte er zwei neue Spieler ein, darunter auch den Schweizer Noah Loosli. Am Geschehen konnte der Abwehrspieler bei seinem dritten Teil-Einsatz der Saison aber nichts ändern. Den Münchnern, bei denen sich Harry Kane als dreifacher Torschütze feiern liess, gelangen gegen die überforderten Bochumer wie bereits im ersten Duell der letzten Saison insgesamt sieben Tore.

Kinderspital hält an Rekurs fest – ist die Rad-WM in Zürich in Gefahr?

Die Rad-WM in Zürich rückt immer näher. Noch sehen sich die Veranstalter aber mit Hürden konfrontiert. Können diese rechtzeitig übersprungen werden?

In einem Jahr steigt die Rad-WM in Zürich. Grund genug, um für diesen Grossanlass ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Deshalb hätte am Donnerstagvormittag der Event «One Year To Go» steigen sollen. Neben lokalen Politgrössen wurden auch mehrere Überraschungsgäste angepriesen. Doch 18 Stunden vor der Feier folgt die Ernüchterung. Das Organisationskomitee sagt den Event ab. Die Begründung? Inexistent. Es wird lediglich mitgeteilt, dass die Medienkonferenz auf einen «späteren Zeitpunkt» verschoben wird.