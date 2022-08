Dortmund gibt gegen Bremen das Spiel aus der Hand. Bild: keystone

BVB führt bis zur 89. Minute 2:0 und verliert noch +++ Nächstes Leverkusen-Debakel

Dortmund – Bremen 2:3

Es scheint nicht möglich zu seinen, einen sicheren Sieg so aus der Hand zu geben, wie Borussia Dortmund es gegen Aufsteiger Werder Bremen tut. Dortmund führt nach 88 Minuten 2:0 und verliert 2:3.

Brandt bringt Dortmund in Führung. Video: streamja

Guerrero macht das 2:0 für Dortmund. Video: streamja

Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic hatte die ersten zwei Meisterschaftsspiele gegen Bayer Leverkusen und in Freiburg gewonnen, gab sich jetzt aber die erste Blösse, die so nicht zu erwarten war. Der Engländer Lee Buchanan, der Deutsche Niklas Schmidt und der Schotte Oliver Burke benötigten am Schluss der Partie sechs Minuten für die vollständige Wende zugunsten Werders.

Buchanan bringt die Hoffnung für Bremen zurück. Video: streamja

Schmidt gleicht in der Nachspielzeit aus. Video: streamja

Burke macht die Wende für die Gäste perfekt. Video: streamja

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:3 (1:0)

Tore: 45. Brandt 1:0. 77. Guerreiro 2:0. 89. Buchanan 2:1. 93. Schmidt 2:2. 95. Burke 2:3

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel, ohne Akanji (verletzt).

Leverkusen – Hoffenheim 0:3

Bayer Leverkusen und seinem Trainer Gerardo Seoane ist der Einstieg in die Saison gänzlich missraten. Mit einem 0:3 zuhause gegen Hoffenheim verlieren die Leverkusner auch das dritte Meisterschaftsspiel. Das Ausscheiden aus dem deutschen Cup beim Drittligisten Elversberg macht den Fehlstart noch viel bitterer.

Baumgartner trifft mit dem Absatz zum 0:1. Video: streamja

Nach Seoanes Amtsantritt vor einem Jahr holte Bayer aus den ersten drei Spielen sieben Punkte. Am Schluss schauten der 3. Platz und die Teilnahme an der Champions League heraus.

Kramaric erhöht auf 0:2 für Hoffenheim. Video: streamja

Dass die Anstellung von Seoane, dem dreifachen YB-Meistertrainer, wegen der frühen Baisse bereits jetzt in Gefahr gerät, ist nicht zu erwarten. Das Leverkusner Kader ist stark genug, um schon in den nächsten Wochen und vielleicht auch in der Champions League, einen Umschwung herbeizuführen.

Rutter macht das 0:3. Video: streamja

Bayer Leverkusen - Hoffenheim 0:3 (0:2)

Tore: 9. Baumgartner 0:1. 35. Kramaric 0:2. 78. Rutter 0:3.

Augsburg – Mainz 1:2

Augsburg, bei dem Ruben Vargas nach Verletzung zu seinem Saisondebüt von der Bank kam, musste gegen Mainz eine Heimniederlage einstecken. Auf die frühe Führung der Gäste fand Augsburg noch eine Antwort, nach dem 1: in der Nachspielzeit durch Lee war die Sache jedoch gelaufen.

Onisiwo bringt Mainz in Führung. Video: streamja

Demirovic gleicht für Augsburg aus. Video: streamja

Lee sorgt für den späten Mainzer Siegtreffer. Video: streamja

Augsburg - Mainz 1:2 (1:1)

Tore: 31. Onisiwo 0:1. 35. Demirovic 1:1. 93. Lee 1:2.

Bemerkungen: Augsburg ab 68. mit Vargas. Mainz bis 75. mit Widmer. 62. Torhüter Gikiewicz (Augsburg) hält Foulpenalty von Martin.

Stuttgart – Freiburg 0:1

Der SC Freiburg begnügte sich auswärts bei Stuttgart mit einem 0:1-Minisieg. Das einzige Tor des Spiels erzielte Vincenzo Grifo nach bereits elf Minuten.

Grif bringt Freiburg früh in Front. Video: streamja

Stuttgart - Freiburg 0:1 (0:1)

Tor: 11. Grifo 0:1.

Wolfsburg – Schalke 0:0

Nicht gewonnen, aber auch nicht verloren, dürfte sich Schalke nach dem Auftritt in Wolfsburg denken. Obwohl die Aufsteiger phasenweise stark unter Druck gerieten, konnten sie am Ende einen Punkt sichern.

Wolfsburg - Schalke 0:0 (0:0)

Bemerkungen: Wolfsburg ohne Steffen (nicht im Aufgebot). Schalke mit Brunner.