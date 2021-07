Wie Russi und Federer: Yann Sommer ist der neue Mr. Perfect und Liebling der Nation

Herrliberg, Basel, Mönchengladbach, und jetzt?

Note sieben. Dabei ist die Sechs das höchste der Gefühle. Nur zögerte dieses Newsportal nicht, Yann Sommers Leistung gegen Spanien in jener Dimension zu bewerten, die es gar nicht gibt. Es war mitunter eine Danksagung, und vor allem war es dies: die verdiente Krönung. Sommer ist an der EM das Mass der Schweizer Dinge, keiner vor ihm hat so viele Länderspiele (66) im helvetischen Tor gemacht. Auch würde überraschen, wenn er nicht zum Goalie des Turniers gewählt würde. Es wäre die Kirsche auf der Torte einer Karriere, die seit Kindsbeinen prächtig gedeiht.



Erst fünf Jahre alt ist der kleine Yann, geboren am 17. Dezember 1988 in Morges, als er in Herrliberg sein erstes Fussballtraining absolviert. Wie die Suche nach einem Goalie losgeht, hält der Bub seine Hand in die Höhe und fortan die Bälle. Als der Vater berufsbedingt mit der Familie nach Basel zieht, ist Yann noch nicht einmal zehn Jahre alt – er geht zu den Junioren von Concordia Basel. Über den Nachwuchs des FC Basel, wohlüberlegten Leihen zu Vaduz und den Grasshoppers ist Sommer schliesslich ab der Saison 2011/12 Stammgoalie des grossen FCB.



Drei Jahre später analysiert der Zielstrebige seine Situation und wagt den sauberen Schritt in die Bundesliga, bei Mönchengladbach ist er bald der Liebling der Fans und meistens der bärenstarke Rückhalt, wenngleich nicht immer ganz fehlerfrei. Mit 183 Zentimetern ist der als besonnen, loyal und eher leise geltende Sommer nicht der Grösste, er überzeugt dafür mit Mut, Sprungkraft, Reflexen und Spielverständnis, gilt als kompletter Goalie, auch dank seiner Ausstrahlung.



Bei den in dieser Saison nicht international spielenden «Fohlen» hat Sommer noch bis 2023 einen gültigen Vertrag, es würde aber nicht verwundern, wenn nun doch noch der grosse Schritt zu einem Weltklub käme. Er hat es in den Händen wie Füssen, das Potenzial. Doch jene Plätze sind rar – und Sommer mit 32 Jahren keiner für die Bank. (cbr)