«Ab heute ist es vorbei» – Dembélé schlägt wegen Gerüchten über Barça-Abschiebung zurück

Pikantes Detail am Rande: Zu denjenigen, die Dembélés Instagram-Post kommentiert haben, gehört auch Antoine Griezmann. Der Landsmann, der seit dem Sommer nicht mehr in Barcelona, sondern wieder bei Atlético Madrid spielt, postete bloss zwei Emojis: 🔥❤️. (ram)

Interessant ist die Entwicklung in der Angelegenheit in jedem Fall unter folgendem Gesichtspunkt: Als Ousmane Dembélé noch beim BVB spielte, wollte er unter allen Umständen den Vertrag auflösen, um zu wechseln, streikte gar das Training. Und nun bei Barcelona will er den Vertrag unter allen Umständen aussitzen.

Er kündigt an: «Das ist ab heute vorbei. Von nun an werde ich ehrlich antworten, ohne mich irgendwelchen Erpressungen zu beugen.» Er sei 24 Jahre alt und habe wie jeder andere Fehler, keiner sei schliesslich vollkommen. Aber: «Ich habe immer alles gegeben, ohne mit der Wimper zu zucken.»

Doch regelmässig fehlte Dembélé wegen Verletzungen. Besonders oft hatte er Oberschenkel-Probleme. Und war er gesund, sorgte er mit Undiszipliniertheiten für Aufsehen. In viereinhalb Jahren kommt der drittteuerste Einkauf der Klubgeschichte so auf 129 Einsätze für den FC Barcelona. Der finanziell klamme Klub möchte einen weiteren Grossverdiener loswerden, lieber heute als morgen.

Die Zeit von Ousmane Dembélé beim FC Barcelona scheint abzulaufen. Der Geschäftsführer des Klubs kündigte an, man strebe seinen Abgang noch in diesem Winter an. Nun reagiert der Weltmeister mit einem längeren Communiqué.

Warum Olympiasiegerin Kummer freiwillig in China-Quarantäne ging und wie es ihr dort geht

Patrizia Kummer sitzt derzeit in einem Hotel am Stadtrand von Peking – und wird das auch noch in den nächsten zwei Wochen tun. Es ist die Konsequenz ihrer Haltung, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen und trotzdem an den Olympischen Spielen dabei zu sein.

Drei Monate nach ihrem zweiten Geburtstag war Patrizia Kummer erstmals auf Ski unterwegs. Später tauschte sie diese mit einem Snowboard aus, wurde damit 2014 Olympiasiegerin im Parallel-Riesenslalom und strebt nun in Peking als 34-Jährige ihre dritte Teilnahme an Olympischen Spielen an.