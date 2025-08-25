Rückkehr zur alten Liebe: Angel di Maria. Bild: keystone

Angel di Maria macht gerade jeden Fussball-Romantiker glücklich



Er ist Weltmeister, Champions-League-Sieger und gewann in drei europäischen Ligen den Meistertitel. Seit kurzem stürmt Angel di Maria wieder für seinen Jugendklub Rosario Central – und die Rückkehr des 37-Jährigen könnte nicht schöner sein.

Es gibt Fussballspieler, die auf die alten Tage irgendwohin wechseln, wo noch einmal richtig, richtig viel Geld zu holen ist. Und dann gibt es Fussballspieler wie den Argentinier Angel di Maria. Mit 37 Jahren verschlug es ihn nicht in irgendeine Wüste. Stattdessen unterschrieb er bei seinem Jugendklub Rosario Central.

Di Marias Herz schlägt blau-gelb. Bild: keystone

«Das ist etwas, wovon ich schon lange geträumt habe», sagte di Maria bei der Vertragsunterzeichnung. «Ich bin stolz auf alles, was ich erreicht habe, aber das hier bedeutet mir mehr als alles andere.»

Derbysieg dank Traumtor

Dass die Fans im Delirium waren, versteht sich bei solch schwärmerischen Worten von alleine. Und am Wochenende brachte «Angelito» das Estadio Gigante erneut zum Beben. Mit einem traumhaften Freistoss in den Winkel entschied er das Stadtderby gegen die Newell's Old Boys, das Central 1:0 gewann.

«Alles, was ihm jetzt widerfährt, hat er sich verdient», lobte ihn sein Trainer Ariel Holan. «Nach so langer Zeit in einem ‹Clásico rosarino› spielen zu dürfen und dann dieses Traumtor zu schiessen, ist etwas für Auserwählte.»

Im sechsten Saisonspiel war es di Marias drittes Tor. Rosario Central hat noch keine Partie verloren und gehört zu den Spitzenteams der argentinischen Liga.

Titel überall – und der WM-Pokal

Angel di Maria war einst als 19-Jähriger zur grossen Reise aufgebrochen. Er hatte Rosario verlassen, um in Europa ein Star zu werden. Das gelang ihm: Mit Benfica Lissabon wurde er Meister und er überzeugte so sehr, dass ihn Real Madrid verpflichtete. Mit den «Königlichen» gewann er die Champions League und anschliessend war er im Starensemble von Paris Saint-Germain eine feste Grösse, gewann je fünf Mal die Meisterschaft und den Cup.

Karriere-Höhepunkt war unzweifelhaft die WM 2022, als di Maria an der Seite von Lionel Messi in Katar Weltmeister wurde. Beim Sieg im Final gegen Frankreich gelang ihm ein Treffer.

Weltmeister! Di Maria und Messi in Katar. Bild: keystone

Apropos Lionel Messi: Wie Angel di Maria stammt er auch aus Rosario, sein Jugendklub waren die Newell's Old Boys. Noch bis Ende Jahr steht der «Zauberfloh» in der MLS bei Inter Miami unter Vertrag. Sollte auch Messi sich entscheiden, zur alten Liebe zurückzukehren – was gäbe das für einen «clásico rosarino»!