Lineth Beerensteyn (links) und Jill Roord jubeln nach dem Führungstreffer der Niederlande. Bild: keystone

Südafrikas WM-Märchen endet gegen die Niederlande

Achtelfinals

Niederlande – Südafrika

Bei der Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland gewinnen die Niederlande im Achtelfinal gegen Südafrika 2:0.

Die Spielerinnen von Coach Andries Jonker dürfen damit weiter auf den ersten WM-Titel ihrer Geschichte hoffen. Im Viertelfinalist trifft der WM-Finalist von 2019 am Freitag auf Spanien, den Bezwinger der Schweizer Frauen.

Im Football Stadium von Sydney brachte Jill Roord die Favoritinnen nach einem Corner früh in Führung (9.). Die Südafrikanerinnen, die erstmals die K.o.-Phase erreicht hatten, hielten gut mit, mussten noch in der ersten Halbzeit allerdings zweimal verletzungsbedingt wechseln. In der zweiten Hälfte sorgte Lineth Beerensteyn nach einem schweren Fehler von Südafrikas Torhüterin Kaylin Swart für die Vorentscheidung (68.).

Niederlande - Südafrika 2:0 (1:0)

Sydney. - 40'233 Zuschauer. - SR Yamashita (JPN).

Tore: 9. Roord 1:0. 68. Beerensteyn 2:0.

Schweden – USA (11 Uhr)

(dab/sda)