Nati-Trainerin Grings nach WM-Aus: «Spielerinnen aus der Schweiz sind nicht das Problem»

… über das Niveau der Nationalspielerinnen aus der heimischen Liga:

«Wenn ich mir anschaue, welche Spielerinnen nun an der WM aus der Schweiz dabei waren, muss ich festhalten: Sie haben einen überragenden Job gemacht. Man sah keinen Unterschied zu jenen, die im Ausland spielen. Im Hinblick auf die Heim-Europameisterschaft 2025 ist es entscheidend, dass die Nationalspielerinnen viel Spielzeit erhalten. Die Gefahr ist, dass wir junge Spielerinnen früh ins Ausland verlieren, die dann dort aber wenig bis gar nicht spielen und so Rückschritte machen. Fehlende Spielpraxis ist auf Dauer nicht zu kompensieren. Die Spielerinnen müssen im Wettkampf die Erfahrung sammeln können. Es ist wichtig, dass wir die Spielerinnen bekommen, die in ihren Vereinen eine Führungsrolle übernehmen und sich über Spielzeiten empfehlen. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Es muss das Ziel jeder Spielerin sein, auch in ihren Klubs zu den Besten zu gehören.»