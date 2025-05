Kylian Mbappé traf gegen Celta Vigo gleich doppelt. Bild: keystone

Real Madrid hält Titelkampf dank Mbappé-Doppelpack offen +++ ManUniteds B-Elf verliert

La Liga

Real Madrid – Celta Vigo 3:2

Real Madrid erledigt die Pflichtaufgabe und gewinnt das Heimspiel gegen Celta Vigo 3:2. Damit hält das Team von Trainer Carlo Ancelotti den Rückstand auf Leader Barcelona bei vier Punkten.

Wie Barcelona, das sich tags zuvor gegen den Tabellenletzten Valladolid ein 2:1 erkämpft hatte, traten auch die Madrilenen alles andere als souverän auf. Nach einer 3:0-Führung – Kylian Mbappé traf doppelt – liessen die Hausherren die Gäste noch einmal herankommen, retteten den Sieg aber über die Zeit.

In einer Woche kommt es in Barcelona zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Liga-Dominatoren. Real braucht beim Clásico in der viertletzten Runde einen Auswärtssieg, um sich noch Hoffnungen auf den Meistertitel machen zu können. Sonst droht den «Königlichen», die den Cupfinal gegen Barça verloren haben und in der Champions League im Viertelfinal an Arsenal gescheitert sind, eine titellose Saison.

Real Madrid – Celta Vigo 3:2 (2:0).

Tore: 33. Güler 1:0. 39. Mbappé 2:0. 48. Mbappé 3:0. 69. Rodriguez 3:1. 76. Swedberg 3:2. (nih/sda)

Premier League

Brentford – Manchester United 4:3

Der Fokus von Manchester United liegt in den verbleibenden Wochen der Saison ganz klar auf der Europa League, in der die Red Devils nach dem 3:0-Sieg im Halbfinal-Hinspiel in Bilbao realistische Titelchancen haben. Dies sieht man auch an der Aufstellung von Trainer Ruben Amorim im Spiel bei Brentford vom Sonntagnachmittag. Dabei verzichtete der Portugiese auf mehrere Stars wie Bruno Fernandes und Rasmus Höjlund.

Dennoch gelang Mason Mount nach einer knappen Viertelstunde noch der Führungstreffer, bevor sich das Blatt jedoch wendete. Ein Eigentor von Luke Shaw, ein Doppelpack von Kevin Schade und der Treffer von Yoan Wissa brachten Brentford bis zur 74. Minute eine 4:1-Führung. ManUnited gelang es in der 82. und der 95. Minute lediglich noch, das Resultat etwas zu schönen.

Brentford - Manchester United 4:3 (2:1).

Tore: 14. Mount 0:1. 27. Shaw (Eigentor) 1:1. 33. Schade 2:1. 70. Schade 3:1. 74. Wissa 4:1. 82. Garnacho 4:2. 95. Diallo 4:3.

Brighton – Newcastle 1:1

Brighton und Newcastle, die beide noch um einen Platz im Europacup kämpfen, trennten sich 1:1-Unentschieden. Damit verpasste Fabian Schärs Newcastle, sich von den Verfolgern im Kampf um die Champions-League-Plätze abzusetzen, dank des späten Penaltytors von Alexander Isak wurde aber immerhin noch die Niederlage verhindert. Das von Teil-Schweizer Fabian Hürzeler trainierte Brighton verliert derweil die Pole-Position im Kampf um Platz 8, der im Falle des FA-Cup-Siegs von Manchester City für die Teilnahme an der Conference League berechtigt.

Brighton - Newcastle United 1:1 (1:0).

Tore: 29. Minteh 1:0. 89. Isak (Penalty) 1:1. - Bemerkungen: Newcastle mit Schär (bis 97.).

