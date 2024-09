Erst Held, dann Unglücksrabe: Denis Zakaria war sowohl am Tor von Monaco als auch am Gegentor beteiligt. Bild: www.imago-images.de

Liverpool demütigt ManUnited + Heidenheim vor Bayern Leader + Zakaria trifft für Monaco

Bundesliga

Heidenheim – Augsburg 4:0

Nachdem es mit dem Weggang aus Augsburg nicht geklappt hat, erlebte Ruben Vargas mit dem Bundesligisten eine regelrechte Klatsche. Der Schweizer Nationalspieler wurde nach der Pause beim Stand von 0:2 in Heidenheim eingewechselt und konnte weder verhindern, dass die Augsburger zwei weitere Gegentreffer kassierten, noch für ein offensives Erfolgserlebnis sorgen.

Wechselwunsch nicht erfüllt: Ruben Vargas kassierte mit Augsburg gleich die nächste Enttäuschung. Bild: www.imago-images.de

Für Heidenheim könnte der Saisonstart hingegen kaum besser laufen. Nach zwei Siegen in der Bundesliga und der geschafften Conference-League-Qualifikation ist das Team von Trainer Frank Schmidt erstmals Leader im deutschen Oberhaus.

Heidenheim - Augsburg 4:0 (2:0).

Tore: 9. Wanner (Penalty) 1:0. 30. Léo Scienza 2:0. 69. Beck 3:0. 73. Breunig 4:0.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (ab 46.).

Bayern – Freiburg 2:0

Gleich hinter den überraschenden Heidenheimer folgt der FC Bayern München, der beim Rekordspiel von Thomas Müller seine Pflicht erfüllte. Nach Toren von Harry Kane (per Penalty) und dem Jubilar höchstpersönlich holten die Münchner gegen Freiburg den zweiten Liga-Sieg. Der eingewechselte Müller machte gegen die Südbadener sein 710. Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister, damit ist der 34-Jährige nun alleiniger Rekordspieler des Klubs.

Neuer Rekordspieler von Bayern München: Thomas Müller. Bild: keystone

Bayern München - Freiburg 2:0 (1:0).

Tore: 38. Kane (Penalty) 1:0. 78. Müller 2:0.

Bemerkungen: 96. Höler (Freiburg) verschiesst Penalty. Freiburg mit Ogbus (ab 81.), ohne Manzambi (nicht im Aufgebot).

Premier League

Manchester United – Liverpool 0:3

Im Duell der beiden ewigen Rivalen wurde Manchester United vom FC Liverpool im Old Trafford vorgeführt. Dank eines überragenden Mohamed Salah, der die ersten beiden Tore von Luis Diaz vorbereitete und nach der Pause auch noch selbst traf, gewannen die Reds im Old Trafford 3:0 und sind damit auch nach drei Spieltagen noch makellos. Das Team von Arne Slot ist weiterhin ohne Gegentor, während die Red Devils von Erik ten Hag nach dem Auftaktsieg nun zwei Niederlagen in Serie einstecken mussten.

Manchester United - Liverpool 0:3 (0:2).

Tore: 35. Diaz 0:1. 42. Diaz 0:2. 56. Salah 0:3.

Chelsea – Crystal Palace 1:1

Chelsea kommt unter dem neuen Trainer Enzo Maresca nicht richtig in Fahrt. Auf den befreienden 6:2-Erfolg in Wolverhampton in der Vorwoche folgt ein nicht den Spielanteilen entsprechendes 1:1 gegen Crystal Palace. Trotz deutlicher statistischer Überlegenheit und einer Führung dank eines Tors von Nicolas Jackson bleibt den Blues nur eine enttäuschende Ausbeute von einem Punkt. Eberechi Eze sorgte in der zweiten Halbzeit für den Ausgleich für das Team von Oliver Glasner.

Chelsea - Crystal Palace 1:1 (1:0).

Tore: 25. Jackson 1:0. 53. Eze 1:1.

Newcastle – Tottenham 2:1

In Abwesenheit des nach seiner Roten Karte im letzten Heimspiel gesperrten Fabian Schär setzte sich Newcastle United 2:1 gegen Tottenham durch. Alexander Isak sorgte nach einem schnellen Gegenstoss in der 78. Minute auf Vorarbeit von Jacob Murphy für die Entscheidung. Zuvor hatte Dan Burn mit einem Eigentor den Führungstreffer von Harvey Barnes ausgeglichen.

Newcastle United - Tottenham 2:1 (1:0).

Tore: 37. Barnes 1:0. 56. Burn (Eigentor) 1:1. 78. Isak 2:1.

Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (gesperrt).

Ligue 1

Monaco – Lens 1:1

Ein Handelfmeter in der Nachspielzeit verhinderte einen Sieg der drei Schweizer bei der AS Monaco. Przemyslaw Frankowski liess Goalie Philipp Köhn vom Punkt keine Chance und sorgte für den Ausgleich von Lens. Zehn Minuten zuvor hatte Captain Denis Zakaria das Team von Ex-YB-Trainer Adi Hütter noch in Führung gebracht. Zakaria war es dann auch, der den Ball im Strafraum regelwidrig berührte, obwohl er den Arm schon wegziehen wollte. Es ist sowohl für Monaco als auch Lens der erste Punktverlust im dritten Ligue-1-Spiel der Saison.

Monaco - Lens 1:1 (0:0).

Tore: 84. Zakaria 1:0. 94. Frankowski (Penalty) 1:1.

Bemerkungen: Monaco mit Köhn, Zakaria und Embolo (ab 65.).