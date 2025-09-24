bedeckt12°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2030: Infantino diskutiert über Fussball-WM mit 64 Teams

epa12317162 FIFA President Gianni Infantino (R) hands US President Donald Trump (L) the FIFA World Cup trophy after announcing the 2026 FIFA World Cup draw will be held at the Kennedy Center in Decemb ...
FIFA-Präsident Gianni Infantino bei seinem Kumpel Donald Trump.Bild: keystone

Infantino diskutiert über Fussball-WM mit 64 Teams

In Katar waren es noch 32 Teams, in den USA, Mexiko und Kanada sind es bald 48. Und bei der übernächsten WM?
24.09.2025, 14:5524.09.2025, 14:55
Ein Artikel von
t-online

Die FIFA hat am Dienstag im Trump Tower in New York mit Vertretern aus Politik und Verbänden über eine mögliche Ausweitung der Fussball-WM 2030 gesprochen. Konkret ging es um die Idee, das Turnier auf 64 Mannschaften zu erweitern. Die Gespräche mit FIFA-Chef Gianni Infantino fanden auf Anregung des südamerikanischen Kontinentalverbands CONMEBOL statt.

«Heute haben wir richtig angefangen gemeinsam als ein Team Geschichte zu schreiben», sagte Infantino. «Wir arbeiten zusammen, um etwas zu schaffen, das die Welt nicht vergessen wird.»

FIFA president Gianni Infantino reacts during the Club World Cup Group C soccer match between Auckland City and Boca Juniors in Nashville, Tenn., Tuesday, June 24, 2025. (AP Photo/Johnnie Izquierdo) C ...
Infantino an der Klub-WM im Sommer.Bild: keystone

CONMEBOL-Präsident Alejandro Dominguez glaubte an «eine historische WM 2030». Dort warben unter anderem die Staatschefs von Uruguay (Yamandu Orsi) und Paraguay (Santiago Peña) sowie Verbandsvertreter aus Argentinien, Paraguay und Uruguay für eine Aufstockung. Argentiniens Präsident Javier Milei fehlte aufgrund eines Termins mit US-Präsident Donald Trump.

100 Jahre Fussball-WM

Der Vorschlag aus Südamerika liegt seit März auf dem Tisch. Dominguez schrieb nach dem Treffen: «Wir rufen dazu auf, gross zu träumen. Denn wenn Fussball von allen gelebt wird, ist das Fest wahrhaft global.»

Wird die WM 2030 zur XXXL-WM? FIFA prüft Vorschlag von Gastgeber

Sollte der Plan umgesetzt werden, würde die Weltmeisterschaft erstmals 128 Spiele umfassen. Bisher ist vorgesehen, dass 2030 lediglich jeweils ein Spiel in Uruguay, Argentinien und Paraguay stattfindet. Die übrigen Partien sollen auf die Hauptgastgeber Spanien, Portugal und Marokko verteilt werden. Hintergrund ist das 100-jährige Jubiläum der ersten Fussball-WM, die 1930 in Uruguay ausgetragen wurde.

Eine Fussball-WM mit 64 Teams?
An dieser Umfrage haben insgesamt 222 Personen teilgenommen

Vor allem in Europa stösst der Vorstoss auf Kritik. Schon die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird mit 48 Teams stattfinden – ein Rekord. Nun könnte die nächste Aufstockung folgen. In Katar vor drei Jahren waren noch 32 Teams dabei. (ram/t-online)

Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
WM in Katar: Immer Ärger mit dem Schiedsrichter
1 / 22
WM in Katar: Immer Ärger mit dem Schiedsrichter
Der Uruguayer Luis Suarez warnt Schiedsrichter Daniel Siebert, dass er gerne mal zuschnappt, wenn ihm etwas nicht passt.
quelle: keystone / themba hadebe
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Rhetorik-Kurs, Teil VI: Heute üben wir die Kunstpause mit Gianni Infantino
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
31 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
31
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
Trump spricht mit Nahost-Staatschefs über Gaza +++ Hamas weist US-Äusserungen zurück
2
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
3
«Bürgerliche Parlamentarier sorgen dafür, dass niemand etwas hergeben muss»
4
MAGA verabschiedet sich von Charlie Kirk – diese 5 Dinge fielen auf
5
Von der Schweiz bis «Fake-Klimakrise»: Trumps Rundumschlag bei der UNO
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
3
So sieht das neue Safety-Video der Swiss aus
4
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
5
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
Titelverteidiger siegt höchst dramatisch – «Indiana Jones» reitet weiter auf Erfolgswelle
Die NFL nimmt weiter Fahrt auf. In der dritten Woche zittern sich die Philadelphia Eagles zum Sieg und Daniel Jones brilliert weiterhin bei seinem neuen Team.
Die Philadelphia Eagles gewinnen auch das dritte Spiel der neuen Saison. Allerdings musste der amtierende Super-Bowl-Champion hart dafür arbeiten. Gegen die Los Angeles Rams, welche zuvor auch zweimal als Sieger vom Feld gingen, sah es lange Zeit nicht gut aus für die Eagles.
Zur Story