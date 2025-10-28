freundlich15°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Wettskandal im türkischen Fussball weitet sich aus

epa11922209 Victor Osimhen (C) of Galatasaray in action against Caglar Soyuncu (2-L) of Fenerbahce during the Turkish Super League derby match between Galatasaray vs Fenerbahce in Istanbul, Turkey, 24 ...
Im türkischen Fussball sorgte ein Wettskandal für Schlagzeilen.Bild: keystone

3700 Spieler sind betroffen: Wettskandal im türkischen Fussball weitet sich aus

28.10.2025, 14:5128.10.2025, 14:51

Zuerst geraten Schiedsrichter ins Visier der Justiz, nun Berichten zufolge auch Spieler. Ein Wettskandal im türkischen Fussball sorgt für Aufregung – und zieht immer weitere Kreise.

Der Wettskandal im türkischen Fussball weitet sich offenbar aus. Der Sender «Habertürk» berichtete unter Berufung auf Justizkreise, dass auch gegen Vereine und Spieler ermittelt werde. Demzufolge sind 3700 Spieler im Visier der Justiz. Zuvor hatte der türkische Fussballverband TFF mitgeteilt, dass 152 Schiedsrichter aktiv Wetten platziert haben sollen, darunter sieben Spitzenschiedsrichter. Es wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, zudem nahm die Istanbuler Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf.

Türkischer Verband untersuchte Schiedsrichter – fast zwei Drittel haben Wettkonten

Die türkischen Spitzenklubs reagierten erschüttert. Galatasaray Istanbul erklärte, die Entwicklungen verdeutlichten das Ausmass der Vertrauens- und Gerechtigkeitskrise, in der sich der türkische Fussball seit Langem befinde. Der Präsident von Fenerbahce Istanbul, Sadettin Saran, sagte am Montagabend, er glaube daran, dass die Sache aufgeklärt und danach eine neue Seite für den Fussball aufgeschlagen werde. Besiktas Istanbul forderte eine transparente Aufarbeitung. Die Untersuchungen seien wertvoll und ein Meilenstein für einen sauberen Fussball. (riz/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt
1 / 52
Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt

Platz 50: Kevin De Bruyne (BEL), offensives Mittelfeld. Wechselte im August 2015 für 76 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Manchester City.
quelle: epa/epa / nigel roddis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Gewalt in höchster türkischer Fussballliga: Klubpräsident schlägt Elite-Schiedsrichter
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
2
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
3
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
4
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
5
Schweizer Töfffahrer Dettwiler nach schwerem Unfall weiter in kritischem Zustand
Meistkommentiert
1
Selenskyj droht Russland mit weiteren Angriffen +++ Drohnen treffen Kiew
2
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
3
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
4
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
5
«Was ist schlimmer: Kein Sex oder schlechter Sex?»
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
Militante im Westjordanland getötet +++ Mutmassliche Verwechslung bei Geisel
3
Trump kokettiert mit dritter Amstzeit +++ Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot
4
Wildtiere machen den Tessiner Wäldern zu schaffen
5
Belinda Bencic siegt weiterhin +++ MLB-Finalspiel endet erst nach 6:39 Stunden
Wieder ohne Tor und Assist: Brentford-Fans verhöhnen Liverpool-Transferflop Wirtz
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
Zur Story