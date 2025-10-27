trüb und nass
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Türkischer Fussball: Zwei Drittel der Schiedsrichter haben Wettkonten

Conference on the Mediterranean Dialogues hosted in Naples NAPLES, ITALY - OCTOBER 17: President of the Football Federation of Turkiye, Ibrahim Haciosmanoglu attends the Conference on the Mediterranea ...
Ibrahim Haciosmanoglu, der Präsident des türkischen Fussballverbands, schlägt Alarm.Bild: IMAGO/Anadolu Agency

Türkischer Verband untersuchte Schiedsrichter – fast zwei Drittel haben Wettkonten

In der Türkei besitzen fast zwei Drittel der Schiedsrichter ein Wettkonto, behauptet der Verbandspräsident. Ein Referee soll sogar fast 20'000 Wetten platziert haben.
27.10.2025, 13:3327.10.2025, 13:33
Benjamin Zurmühl / t-online
Ein Artikel von
t-online

Dem türkischen Fussball droht ein mächtiges Beben. Denn Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu erhob in einer Pressekonferenz am Montag schwere Vorwürfe. Haciosmanoglu zufolge besitzen 371 der 571 aktiven Schiedsrichter ein Wettkonto. Das sind umgerechnet knapp 65 Prozent, also fast zwei Drittel. 152 wetten laut Haciosmanoglu aktiv. Zehn Schiedsrichter sollen mehr als 10'000 Wetten abgeschlossen haben, ein Unparteiischer stellt mit 18'227 Wetten den Rekord auf.

Das sei das Ergebnis einer längeren Untersuchung, die beim Türkischen Fussballverband (TFF) laufe. «Wir haben als TFF dabei in unserem eigenen Garten angefangen», betonte er und erklärte, dass die Untersuchung der Unparteiischen nicht das Ende gewesen sei. «Wir überprüfen auch uns selbst, angefangen bei mir und meinen Kollegen an der Verbandsspitze. Die Resultate werden wir bald veröffentlichen», erklärte Haciosmanoglu.

Immer wieder Ärger und Gewalt

Das Ausmass des Wettskandals ist noch nicht abzusehen. Seit Jahren gibt es schwere Vorwürfe im Bereich der Korruption, Beweise gibt es bisher kaum. So beschuldigen sich die Istanbuler Topklubs Galatasaray und Fenerbahce immer wieder gegenseitig, unerlaubt Einfluss auf die Schiedsrichter zu nehmen. Ex-Fenerbahce-Trainer José Mourinho hatte beispielsweise zu seiner Zeit in Istanbul gesagt, dass er vor seinem Wechsel «vorgewarnt» wurde, er die Lage aber nicht so schlimm eingeschätzt hätte.

Aber auch andernorts gab es mehrfach Probleme. So schlug Ankaragücüs Präsident Faruk Koca nach einem Spiel gegen Rizespor im Dezember 2023 den Schiedsrichter Halil Umut Meler ins Gesicht und brach ihm das Jochbein.

Video: watson/lucas zollinger
Mehr Fussball-Geschichten:
Vinicius rastet bei der Auswechslung aus – danach zofft er sich mit Lamine Yamal
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
1 / 11
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
quelle: sofascore / sofascore
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zivadiliring-Podcasterinnen füllen mit ihrer Show als erste Schweizer Frauen das Hallenstadion
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
3
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
4
Es. Ist. Fucking. Aus.
5
Spanien gewinnt Paralympics-Gold – 10 von 12 Basketballern sind gar nicht behindert
Meistkommentiert
1
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
2
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
3
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
4
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
5
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
«Eine Wandergruppe reicht nicht» – so kommst du aus der Einsamkeit heraus
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards +++ München will Sommerspiele austragen
Die lustigsten Flitzer der Geschichte? Barnsley-Fans ärgern ManUnited-Goalie
27. Oktober 2009: Manchester United tritt im Ligacup beim damaligen Zweitligisten Barnsley an – für das Highlight der Partie sorgten zwei Fans.
Was tun, wenn man als Fan verzweifelt auf der Tribüne sitzt, weil das eigene Team in der Nachspielzeit 0:2 hinten liegt und die Chancen auf den Sieg verschwindend klein sind? Den Ball einfach selbst reinhauen, dachten sich zwei Barnsley-Anhänger im Achtelfinal des englischen Ligacups 2009/10.
Zur Story