Eine gute Halbzeit reicht der Nati gegen Luxemburg. Bild: keystone

Eine gute Halbzeit reicht der Nati gegen Luxemburg: «Das gibt Selbstvertrauen»

Acht Spiele ohne Sieg waren genug: Die Schweizer Nationalmannschaft gewinnt das zweite Testspiel des Jahres gegen Luxemburg 3:1.

Das Testen der neuen Spieler sei wichtiger als das Resultat, hatte Nationaltrainer Murat Yakin am Tag vor dem Spiel gegen Luxemburg gesagt. Der Nationalcoach muss dann aber realisiert haben, dass sich die Mannschaft nach den zuletzt mässigen bis schwachen Auftritten keine weitere Enttäuschung leisten konnte. Nicht vor Heimpublikum, nicht gegen die Nummer 92 der Weltrangliste.

«Siege tun immer gut. Wir haben das Spiel dominiert, wie wir es uns vorgenommen haben. Wir wollten den Sieg unbedingt. Im Training haben wir den Fokus darauf gelegt, vorne effizient zu sein. Wir haben nicht viele Chancen braucht zu Beginn. In der 2. Halbzeit wollten wir noch mehr Tore schiessen, leider hat es nicht geklappt. Aber es ist wichtig, dass wir zu Chancen kommen.» Ruben Vargas

So stand Ricardo Rodriguez entgegen der ursprünglichen Ankündigung doch auf dem Platz und führte das Team sogar als Captain an. Der Zürcher, der sein 127. Länderspiel bestritt, war Teil der Dreierabwehrkette, die er zusammen mit Eray Cömert und Stefan Gartenmann bildete. Yakin entschied sich somit für eine Systemumstellung und setzte wieder auf das 3-4-3, mit dem er an der EM erfolgreich war.

Vargas trifft früh zum 1:0 für die Schweiz. Video: SRF

Auffälliger Muheim

Und die Schweizer schienen gewillt, der für St. Galler Verhältnisse bescheidenen Kulisse von 8363 Fans etwas zu bieten. Vor allem Miro Muheim war in seinem zweiten Länderspiel auf der linken Seite sichtlich motiviert, sich an alter Wirkungsstätte von seiner besten Seite zu zeigen. In der 9. Minute passte er in die Mitte und fand Ruben Vargas, der die Gastgeber in Führung brachte.

Embolo holt den Penalty raus und trifft gleich selbst zum 2:0. Video: SRF

Breel Embolo, der am Freitag beim 1:1 in Nordirland noch glücklos agiert hatte, erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0. Der Stürmer von Monaco verwandelte einen von ihm selbst herausgeholten Foulpenalty und krönte damit sein 75. Länderspiel. Nach einer halben Stunde stand es gar 3:0, als der Schuss von Ruben Vargas von Miro Muheim noch leicht abgefälscht wurde.

Muheims Torpremiere in der Nati: Er lenkt den Schuss von Vargas ab. Video: SRF

«Den Sieg wollen wir nicht überbewerten. Das frühe Tor brachte eine gewisse Erleichterung. Die erste Halbzeit hat mir gut gefallen, da waren wir dominant und effizient. Nach der Pause und den Wechseln fehlten die Automatismen und die Effizienz. Positiv sind mir Miro Muheim und Djibril Sow aufgefallen. Muheim gewann alle Zweikämpfe und war offensiv aktiv. Sow war überall anspielbar.» Murat Yakin.

Die Effizienz, mit der die Schweizer zu Beginn geglänzt hatten, liessen sie in der Folge vermissen. Dan Ndoye scheiterte nach einem starken Sololauf ebenso am Torhüter wie Embolo, der nach einem schönen Pass von Muheim zu nonchalant abschloss. Auch der auffällige Muheim hatte einen Tag nach seinem 27. Geburtstag nochmals eine gute Chance, verzog jedoch.

«Das einzige, das nicht so gut war, waren die letzten fünf Minuten. Dort haben wir nachgelassen. Ansonsten haben wir über 85 Minuten dominiert. Wir hätten fünf oder sechs Tore schiessen können, was leider nicht ganz geklappt hat. Ich habe mich gefreut, dass ich Spielminuten erhalten habe. Ein Sieg heute war das Ziel. Das gibt uns jetzt Selbstvertrauen für die nächsten Spiele.» Eray Cömert

Die Luxemburger wurden einige Male durch Standards gefährlich. So konnte sich Yvon Mvogo, der für Gregor Kobel zwischen den Pfosten stand, in der 24. Minute mit einer starken Parade auszeichnen. Beim Ehrentreffer der Gäste kurz vor Schluss war er jedoch chancenlos. Danel Sinani traf per Penalty, den der eingewechselte Aurèle Amenda mit einem Trikotzupfer verursacht hatte.

Debüt von Hajdari

Ansonsten hatte die Intensität in der zweiten Halbzeit sichtlich nachgelassen, was auch den vielen Wechseln geschuldet war. Aus Schweizer Sicht hervorzuheben war die Einwechslung des 21-jährigen Albian Hajdari, der sein Debüt für die Schweiz gab.

Der Erfolg im Testspiel mag sportlich nicht von Bedeutung sein, für den mentalen Aspekt war er aber wichtig: Die Nationalmannschaft beendete damit ihre Serie der sieglosen Spiele und tankte nach dem bitteren Nations-League-Herbst wieder etwas Selbstvertrauen.

«Es hat Spass gemacht. Ich habe mein bestes gegeben.Ich glaube, wir haben eine gute Teamleistung gezeigt und am Ende verdient gewonnen. Nach dem Spiel habe ich erfahren, dass das Tor mir gutgeschrieben worden ist. Ich habe ihn leicht berührt, aber eigentlich gehört das Tor Ruben. Ich nehme es aber natürlich gerne.» Miro Muheim

Nun können sich die Nationalspieler mit ihren Klubs dem Saisonabschluss widmen, bevor im Juni im Rahmen der USA-Reise zwei weitere Testspiele anstehen. Die Gegner heissen Mexiko (7. Juni) und USA (11. Juni).

Schweiz - Luxemburg 3:1 (3:0)

St. Gallen. - 8363 Zuschauer. - SR Jorgji (ALB).

Tore: 9. Vargas (Muheim) 1:0. 12. Embolo (Penalty) 2:0. 29. Muheim (Vargas) 3:0. 89. Sinani (Penalty) 3:1.

Schweiz: Mvogo; Cömert, Gartenmann (46. Zakaria), Rodriguez (46. Hajdari); Blondel (66. Schmidt), Sierro (46. Aebischer), Sow, Muheim; Ndoye (66. Rieder), Embolo, Vargas (82. Amenda).

Luxemburg: Moris (46. Pereira); Jans (46. Bohnert), Mahmutovic, Korac; Marvin Martins, Barrerio, Christopher Martins, Thill (59. Curci); Sinani, Moreira (46. Rodrigues/75. Olesen); Madjo (59. Borges Sanches).

Bemerkungen: Schweiz unter anderem ohne Freuler (krank), Amdouni, Sanches, Sohm und Zeqiri (alle verletzt), Akanji, Elvedi und Xhaka (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 63. Sinani. 88. Amenda. 89. Olesen. 90. Cömert. (abu/sda)