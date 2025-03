Er war die grosse Figur der ersten Halbzeit: Joshua Kimmich erzielte ein Tor und bereitete zwei weitere vor. Bild: keystone

Irres Deutschland-Tor gegen Italien – Spanien und Frankreich nach Penaltys im Halbfinal

Deutschland – Italien 3:3, Gesamt 5:4

Deutschland steht nach dem 3:3-Unentschieden im Dortmunder Westfalenstadion gegen Italien im Halbfinal der Nations League. Dies, weil das Team von Julian Nagelsmann im San Siro in Mailand 2:1 gewonnen hatte.

Im Rückspiel sah es zur Pause nach einer deutlichen Sache aus. In der 30. Minute hatte Joshua Kimmich einen Penalty nach einem Foul an Tim Kleindienst genutzt, einige Minuten später kam es bei einem Eckball zu einer kuriosen Szene. Die Italiener diskutierten noch die Zuteilung, da führte Kimmich die Ecke bereits aus und spielte auf den völlig frei stehenden Jamal Musiala. Dieser musste nur noch das leere Tor treffen. Die «Bild» schrieb vom «irrsten Deutschland-Tor seit Jahren». Kurz vor der Halbzeit bereitete Kimmich per Flanke auch noch das 3:0 durch Kleindienst vor.

Das verrückte Tor von Jamal Musiala. Video: SRF

In der zweiten Halbzeit brachen die Deutschen jedoch ein und drehten die Italiener auf. Schon in der 49. Minute verkürzte Moise Kean nach einem Fehler Kimmichs. 20 Minuten später doppelte der Stürmer der Fiorentina nach. Und beinahe wäre es etwas später noch dramatischer geworden für die Deutschen. Der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak zeigte nämlich auf den Punkt – nach Konsultation des Videobeweises sah er aber, dass Nico Schlotterbeck seinen Gegenspieler nicht gefoult hatte. So blieb es vorerst beim 3:2 für das DFB-Team. In der 95. Minute gab es aber doch noch einen Penalty für die Azzurri, Giacomo Raspadori verwandelte sicher. Der Ausgleich kam jedoch zu spät, einige Minuten danach kam der für Deutschland erlösende Pfiff.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Deutschland - Italien 3:3 (3:0)

Dortmund. SR Marciniak (POL).

Tore: 30. Kimmich (Penalty) 1:0. 36. Musiala 2:0. 45. Kleindienst 3:0. 49. Kean 3:1. 69. Kean 3:2. 95. Raspadori (Penalty) 3:3.

Spanien – Niederlande 4:3 n. P.

Barrage

Die Schweizer WM-Qualifikationsgegner Kosovo und Slowenien schafften in der Nations League den Aufstieg in die Liga B, der auch die Schweiz und der vierte Gruppen-Teilnehmer Schweden angehören.

Mit dem Luganesi Amir Saipi im Tor siegte Kosovo gegen Island mit 3:1 und bestätigte den 2:1-Heimsieg von vor drei Tagen. Alle drei Tore schoss Vedat Muriqi, der für Mallorca spielt. Slowenien entschied das Duell mit der Slowakei nach 180 torlosen Minuten in der Verlängerung durch den Treffer von Adam Gnezda Cerin (95.).

Kosovo steigt in die Liga B der Nations League auf. Bild: keystone

Serbien, Gruppengegner der Schweiz im letzten Herbst, verteidigte den Platz in der Liga A. Die Serben setzten sich nach dem 1:1 auswärts daheim gegen Österreich mit 1:0 durch. Ein Patzer der österreichischen Abwehr führte zum Tor von Nemanja Maksimovic (56.). (nih/sda)