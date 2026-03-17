Bei seinem bislang letzten Länderspiel im Oktober 2023 verletzte sich Neymar schwer. Bild: IMAGO/nogueirafoto

Neymar fehlt in Brasiliens Länderspiel-Aufgebot erneut – Superstar droht WM-Aus

Die WM-Teilnahme wird für den Superstar immer unwahrscheinlicher. Erneut fehlt er im Kader der Brasilianer. Für eine Nominierung stellt Trainer Ancelotti eine Bedingung.

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Brasiliens Stürmerstar Neymar droht die Teilnahme an der kommenden Fussball-WM zu verpassen. Nationaltrainer Carlo Ancelotti verzichtete darauf, den Angreifer für die USA-Reise mit den Länderspielen gegen Frankreich und Kroatien am 26. und 31. März zu nominieren.

Die beiden Partien gelten als letzte Tests, bevor der WM-Kader bekannt gegeben wird. Neymars bislang letztes von 128 Länderspielen für den Rekord-Weltmeister liegt inzwischen zweieinhalb Jahre zurück. Im Oktober 2023 erlitt der 34-Jährige bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie und musste kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Seitdem fand er nicht mehr zu seiner früheren Form zurück.

Der saudi-arabische Klub Al-Hilal SFC liess Neymar im Januar 2025 ablösefrei zu seinem Heimatverein FC Santos wechseln. 2017 hatte Paris Saint-Germain noch die Rekordablöse von 222 Millionen Euro für ihn an Barça gezahlt.

Ancelotti: «Habe ihn nicht berufen, weil er nicht bei 100 Prozent ist»

Ganz abgeschrieben hat Ancelotti den Offensivspieler dennoch nicht. Ancelotti sagte: «Neymar kann zur WM fahren – wenn er 100 Prozent fit ist». Ausserdem erklärte der Trainer: «Ich habe ihn nicht berufen, weil er nicht bei 100 Prozent ist. Und wir brauchen Spieler, die auf ihrem besten Level sind. Neymar muss weiter arbeiten, spielen, seine Qualitäten und eine gute physische Verfassung zeigen.»

Auch ohne Neymar und den verletzten Real-Madrid-Angreifer Rodrygo (Kreuzbandriss) stehen dem italienischen Trainer mehrere Optionen zur Verfügung. Für die USA-Reise berief Ancelotti unter anderem Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (Barça), den früheren RB-Leipzig- und Sion-Stürmer Matheus Cunha (Manchester United) sowie den Debütanten Igor Thiago (FC Brentford). (abu/t-online.de)