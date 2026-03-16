freundlich
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Mainz-Profi Mwene dankt Taube für Tor – kuriose Szene in der Bundesliga

Tauben werden auf dem Rasen von einem Ball getroffen. Fussball 1. Bundesliga, 11. Spieltag: RB Leipzig - SV Werder Bremen. 23. November 2025: Leipzig, Red Bull Arena. RB Leipzig - SV Werder Bremen *** ...
Tauben sind immer wieder zu Gast in den Bundesligastadien (Archivbild).Bild: IMAGO/motivio

Mainz-Profi Mwene dankt Taube für Tor – kuriose Szene in der Bundesliga

Mainz geht beim Sieg in Bremen früh in Führung. Vor dem Treffer ist vor allem ein Werder-Profi von einer Taube abgelenkt.
16.03.2026, 07:3516.03.2026, 07:35
Lukas Grybowski / t-online
Ein Artikel von
t-online

Mainz-Profi Philipp Mwene wusste nach dem 2:0-Erfolg seiner Mannschaft in Bremen, wer einen grossen Anteil am wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf der Bundesliga hatte. «Danke an die Taube», sagte er nach der Partie bei DAZN. Bremen-Coach Daniel Thioune wollte den Einfluss des Vogels nicht zu hoch hängen. «Wir waren gedanklich zu spät dran», kritisierte er das Verhalten seiner Mannschaft.

Doch was war passiert? In der vierten Minute bekamen die Mainzer einen Einwurf auf der linken Bremer Defensivseite, während Bremens Marco Grüll erfolglos versuchte, die Taube in der Nähe der Aktion vom Feld zu vertreiben. Der Bremen-Profi verpasste jedoch dadurch wichtige Sekunden beim Einwurf und wirkte kurz orientierungslos. Dadurch konnte er beim Einwurf nicht entscheidend eingreifen und Flankengeber Mwene nicht verteidigen. Die Mwene-Hereingabe fand Paul Nebel, der zur Mainzer Führung einköpfte.

Die Szene mit der Taube gibt es gleich zu Beginn der Zusammenfassung.Video: YouTube/DAZN Bundesliga

«Ich glaube, sie war ein bisschen taub»

DAZN-Experte Tobias Schweinsteiger sagte im Live-Kommentar: «Die Taube als Ablenkungsmanöver. Das geht viel zu einfach nach dem Einwurf. Grüll, der nicht zum Doppeln dazukommt.» Schweinsteiger scherzte auch in der Halbzeitpause, dass die Gäste die Taube ins Stadion geschmuggelt hätten. «Ich glaube, sie war auch ein bisschen taub», sagte er mit einem Lachen, da sich die Taube nicht verscheuchen liess.

Der aktuell verletzte Bremen-Profi Mitchell Weiser war sich in der Halbzeit unsicher, ob die Taube Marco Grüll wirklich zu sehr abgelenkt hat. «Er muss da einfach mitgehen und sie müssen die Flanke verhindern.» Es seien solche Kleinigkeiten, die die Spiele entscheiden würden. Weisers Hoffnung, dass auch die Mainzer unaufmerksam sind, erfüllte sich nicht.

Stattdessen kamen die Gäste noch zum zweiten Tor durch Lee (52. Minute) und feierte einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. «Es tut weh, weil die Mainzer, obwohl sie unter der Woche gespielt haben, uns komplett den Schneid abgekauft haben», sagte Bremens Kapitän Marco Friedl bei DAZN und stellte fest: «Am Ende ist es verdient.»

Mehr Fussball-Geschichten:
Vier Goalies verletzt – bei Bayern München muss ein Teenager ins Tor
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Europas Rekordmeister im Fussball
1 / 28
Europas Rekordmeister im Fussball

Spanien: Real Madrid – 36 Titel, zuletzt 2023/24. Erster Verfolger: FC Barcelona – 28 Titel.
quelle: keystone / rodrigo jimenez
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Bin ziemlich betrunken geworden» – Langläufer bechert während legendärem Rennen
Langlauf-Olympiasieger Einar Hedegart führt am Holmenkollen in Oslo über 50 Kilometer einen norwegischen Achtfach-Sieg an. Ein anderer Athlet betrinkt sich derweil.
Auch in Abwesenheit von Rekord-Olympionike Johannes Hösflot Klaebo haben Norwegens Skilangläufer das traditionelle 50-Kilometer-Rennen am Holmenkollen in Oslo dominiert. Doppel-Olympiasieger Einar Hedegart setzte sich bei einem Achtfach-Sieg der Norweger in der 129. Auflage des Evergreens vor Harald Östberg Amundsen und Martin Nyenget durch.
Zur Story