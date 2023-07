Die USA tun sich gegen die Niederlande schwer: Trinity Rodman und Co. kommen nicht über ein Unentschieden hinaus. Bild: www.imago-images.de

USA tun sich schwer – die Niederlande punkten gegen den Titelverteidiger

USA – Niederlande 1:1

Die Titelverteidigerinnen und Rekordsiegerinnen an der Fussball-WM der Frauen kamen gegen die Niederlande nicht über ein Unentschieden hinaus. Nach einem Tor von Jill Roord, welche die Oranje in der 17. Minute in Führung schoss, liefen die USA lange einem Rückstand hinterher. Damit lag das Team von Vlatko Andonovski in der Neuauflage des WM-Finals von 2019 erstmals seit 2011 in einem WM-Match zur Pause zurück. In der 2. Halbzeit gelang Lindsey Horan zwar noch der Ausgleich, aber zum Sieg reichte es den Favoritinnen nicht mehr.

Mit je vier Punkten sind die USA und die Niederlande beide auf bestem Weg zur Achtelfinal-Qualifikation. Noch haben Megan Rapinoe, Alex Morgan und Co. aufgrund des Torverhältnisses die besseren Karten auf den Gruppensieg, doch treffen die Niederlande in Vietnam zum Abschluss auf den vermeintlich schwächeren Gegner. Die USA bekommen es mit Portugal zu tun.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

