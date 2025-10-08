Über eine Milliarde US-Dollar soll Cristiano Ronaldo auf seinenm Konto haben.. Bild: www.imago-images.de

Dank Saudi-Vertrag: Cristiano Ronaldo soll als erster Fussballer Milliardär sein

Als erster Fussballer soll Cristiano Ronaldo ein Vermögen von über einer Milliarde US-Dollar besitzen. Auf diesen stolzen Betrag kommt er auch dank seines Vertrags bei Al-Nassr.

1'400'000'000 Dollar (1'121'904'000 Schweizer Franken) soll Cristiano Ronaldo besitzen. Damit ist CR7 der erste Fussballer, welcher gemäss den Berechnungen von Bloomberg ein Nettovermögen von über einer Milliarde Dollar hat.

Der Portugiese ist einer der besten Fussballer der Geschichte und wurde in seiner Karriere bisher fünfmal zum Weltfussballer des Jahres gewählt. Seit 2023 steht Ronaldo bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag. Im Juni verlängerte er diesen bis 2027 und soll dadurch bis zu 400 Millionen Dollar verdienen. In Saudi-Arabien profitiert Ronaldo auch davon, dass er keine Einkommenssteuer bezahlen muss.

Seit bald drei Jahren ist Ronaldo in Saudi-Arabien tätig. Bild: keystone

Vor seinem Engagement trug Ronaldo bereits das Trikot von Sporting Lissabon, Real Madrid, Juventus Turin und Manchester United. Bei den Engländern stand der fünffache-Champions-League-Sieger sogar zweimal unter Vertrag. Auch in der Nationalmannschaft konnte CR7 bereits einen ganz grossen Erfolg feiern. Mit Portugal wurde Ronaldo 2016 überraschend Europameister.

Im August hat das US-Wirtschaftsmagazin Forbes vermeldet, dass unter anderem auch Roger Federer zum exklusiven Milliardär-Klub der Sportler gehört. Knapp mehr als 130 Millionen Dollar sammelte Roger Federer in seiner Karriere an Preisgeld. Mit vielen Investments und Sponsorenverträgen soll der Schweizer sein Vermögen auf 1,1 Milliarden Dollar gesteigert haben. (riz)