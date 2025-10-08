wechselnd bewölkt10°
Cristiano Ronaldo ist neuerdings Milliardär

JEDDAH, SAUDI ARABIA - SEPTEMBER 26: Cristiano Ronaldo after the Saudi Pro League match between Al Ittihad and Al Nassr at King Abdullah Sports City on September 26, 2025 in Jeddah, Saudi Arabia. Phot ...
Über eine Milliarde US-Dollar soll Cristiano Ronaldo auf seinenm Konto haben..Bild: www.imago-images.de

Dank Saudi-Vertrag: Cristiano Ronaldo soll als erster Fussballer Milliardär sein

Als erster Fussballer soll Cristiano Ronaldo ein Vermögen von über einer Milliarde US-Dollar besitzen. Auf diesen stolzen Betrag kommt er auch dank seines Vertrags bei Al-Nassr.
08.10.2025, 10:0608.10.2025, 10:07

1'400'000'000 Dollar (1'121'904'000 Schweizer Franken) soll Cristiano Ronaldo besitzen. Damit ist CR7 der erste Fussballer, welcher gemäss den Berechnungen von Bloomberg ein Nettovermögen von über einer Milliarde Dollar hat.

Der Portugiese ist einer der besten Fussballer der Geschichte und wurde in seiner Karriere bisher fünfmal zum Weltfussballer des Jahres gewählt. Seit 2023 steht Ronaldo bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag. Im Juni verlängerte er diesen bis 2027 und soll dadurch bis zu 400 Millionen Dollar verdienen. In Saudi-Arabien profitiert Ronaldo auch davon, dass er keine Einkommenssteuer bezahlen muss.

Al Nassr&#039;s Cristiano Ronaldo in action during the Saudi Super Cup final soccer match between Al Ahli and Al Nassr at the Hong Kong Stadium in Hong Kong, Saturday, Aug. 23, 2025. (AP Photo/Chan Lo ...
Seit bald drei Jahren ist Ronaldo in Saudi-Arabien tätig.Bild: keystone

Vor seinem Engagement trug Ronaldo bereits das Trikot von Sporting Lissabon, Real Madrid, Juventus Turin und Manchester United. Bei den Engländern stand der fünffache-Champions-League-Sieger sogar zweimal unter Vertrag. Auch in der Nationalmannschaft konnte CR7 bereits einen ganz grossen Erfolg feiern. Mit Portugal wurde Ronaldo 2016 überraschend Europameister.

Im August hat das US-Wirtschaftsmagazin Forbes vermeldet, dass unter anderem auch Roger Federer zum exklusiven Milliardär-Klub der Sportler gehört. Knapp mehr als 130 Millionen Dollar sammelte Roger Federer in seiner Karriere an Preisgeld. Mit vielen Investments und Sponsorenverträgen soll der Schweizer sein Vermögen auf 1,1 Milliarden Dollar gesteigert haben. (riz)

Als erst achter Sportler: Roger Federer ist neuerdings Milliardär
Mehr Sport:
Die Karriere von Cristiano Ronaldo
2002 stieg Cristiano Ronaldo als 17-Jähriger in den Profifussball ein. In seiner ersten Saison bei Sporting Lissabon erzielte er in 25 Spielen drei Treffer und machte die Scouts aus England aufmerksam. Am Ende der Spielzeit wechselte er zu Manchester United.
quelle: epa lusa / andre kosters
Kevin Fiala: 1 Tor, 3 Schüsse, 2 Checks, TOI: 17:40
Zur Story