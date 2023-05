Bove (links) schoss die Roma zum Sieg. Bild: keystone

Roma und West Ham mit Siegen +++ Juve mit spätem Ausgleich

In den Halbfinal-Hinspielen der Europa League setzt sich die AS Roma mit 1:0 gegen Bayer Leverkusen durch. Juventus Turin kommt gegen den FC Sevilla zu einem späten Ausgleich.

Mehr «Sport»

Europa League

AS Roma – Leverkusen 1:0

Römer Matchwinner war der 20-jährige Edoardo Bove. In der 62. Minute leitete er jenen Angriff ein, den er am Ende zum 1:0 abschloss. Leverkusens Goalie Lukas Hradecky konnte den Abschluss von Tammy Abraham aus der Drehung nur nach vorne abprallen lassen, wo Bove stand und nur noch einzuschieben brauchte.

Die AS Roma zeigte sich in der zweiten Halbzeit verbessert und war die gefährlichere Mannschaft. Bayer Leverkusen fehlte es trotz enormem Offensivpotenzial an Durchschlagskraft. Einzig in der Anfangsphase zeigten die Gäste ihre Qualität. Doch sowohl Robert Andrichs Abschluss als auch jener von Florian Wirtz aus bester Position fanden den Weg ins Tor nicht.

Auf der Gegenseite fand Roger Ibanez seinen Meister in Lukas Hradecky. Bayers Goalie wehrte einen wuchtigen Kopfball des Römers mirakulös ab.

Der Treffer von Bove. Video: streamja

Nach dem Hinspiel geht der letztjährige Sieger der Conference League zwar leicht favorisiert ins Rückspiel. Der Tabellensechste der Bundesliga hat jedoch noch alle Möglichkeiten auf die Finalqualifikation.

AS Roma - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0).

SR Oliver (ENG).

Tor: 62. Bove 1:0.

Juventus – Sevilla FC 1:1

Auch im zweiten Halbfinal-Hinspiel der Europa League zwischen Juventus Turin und dem FC Sevilla sah es lange so aus, als ob ein einziges Tor das Spiel entscheidet.

Doch dann kam die 97. Minute, die Nachspielzeit war bereits abgelaufen. Noch ein letzter Eckball. Diesen brachte Paul Pogba per Kopf zurück in die Mitte, wo Federico Gatti den Ball zum umjubelten Ausgleich für Juve über die Linie drückte.

Eine umkämpfte Partie gab es zwischen Juventus Turin und dem FC Sevilla. Bild: keystone

Mitte der ersten Halbzeit waren die Gäste aus Sevilla durch Youssef En-Nesyri in Führung gegangen. Der marokkanische Stürmer schloss einen Konter nach mustergültigem Zuspiel von Lucas Ocampos gegen die Laufrichtung von Goalie Wojciech Szczesny ab.

Gatti trifft zum späten Ausgleich. Video: streamja

Juventus Turin - FC Sevilla 1:1 (0:1).

SR Siebert (GER).

Tore: 26. En-Nesyri 0:1. 97. Gatti 1:1.

Conference League

West Ham – AZ Alkmaar 2:1

West Ham United siegt im Halbfinal-Hinspiel der Conference League gegen AZ Alkmaar 2:1 nach 0:1-Pausenrückstand.

Den Umschwung in dieser Partie im London Stadium markierte ein Faustschlag: Alkmaars Goalie Mathew Ryan wollte nach 67 Minuten den Ball wegfausten. Traf stattdessen aber nur den Kopf von West Hams Jarrod Bowen. Den fälligen Penalty verwandelte Mohamed Said Benrahma sicher.

Reijnders bringt Alkmaar in Führung. Video: streamja

Keine zehn Minuten später war das Spiel gedreht. Michail Antonio behielt nach einem Eckball die Übersicht und stocherte den Ball über die Linie. Es war bereits der siebte Treffer des Londoner Stürmers.

Noch in der ersten Halbzeit hinterliess Alkmaar den besseren Eindruck. Die Niederländer gingen kurz vor der Pause verdient in Führung. Dies nach einem schnellen Gegenstoss, den Tijjani Reijnders aus dem Rückraum abschloss. Beim tückischen Aufsetzer des Niederländers aus rund 25 Metern machte Alphonse Areola im Tor von West Ham eine unglückliche Figur.

Antonio erzielt den 2:1-Siegtreffer für West Ham. Video: streamja

West Ham – Alkmaar 2:1 (0:1).

Tore: 41. Reijnders 0:1. 67. Benrahma 1:1. 76. 2:1 Antonio.



(mom/sda)