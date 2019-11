Sport

Europa Leauge: Arsenal verliert bei Comeback von Granit Xhaka erneut



Europa League, ausgewählte Resultate:

Xhaka gibt Comeback, doch Arsenal verliert trotzdem – Lugano definitiv ausgeschieden

Gruppe B

Lugano – Kopenhagen 0:1

Der FC Lugano hat die letzte Chance auf ein europäisches Überwintern verspielt. Beim 0:1 gegen den FC Kopenhagen verkauften sich die Tessiner zwar einmal mehr teuer, aber zu einem Punktgewinn reichte es gegen die effizienten Dänen trotzdem nicht. Ein Hechtkopfballtreffer von Nicolaj Thomsen reichte Kopenhagen in St.Gallen zum schmeichelhaften Dreier.

Lugano - Kopenhagen 0:1 (0:1)

St. Gallen. - 1281 Zuschauer. - SR Eskow (RUS).

Tor: 26. Thomsen 0:1.

Lugano: Baumann; Lavanchy, Kecskes, Daprelà, Obexer; Aratore (70. Sasere), Custodio, Lovric, Guidotti (76 Covilo); Bottani, Carlinhos (62. Dalmonte).

Gruppe F

Arsenal – Frankfurt 1:2

Wie von Arsenal-Trainer Unai Emery kam Granit Xhaka im Europa-League-Duell gegen Eintracht Frankfurt zu seinem Comeback. Im ersten Spiel seit seiner «Fuck off»-Tirade gegen die eigenen Fans zeigte der Schweizer Nationalspieler, der vom spärlich aufmarschierten Publikum nur vereinzelt ausgepfiffen wurde, eine starke Leistung.

Xhaka zeigte sich sichtlich bemüht, kurbelte das Spiel an und stieg beherzt in die Zweikämpfe. Nach einem Zusammenprall unmittelbar vor der Pause blieb der 27-Jährige kurz liegen, konnte aber weiterspielen. In den letzten Minuten musste er dann mangels Alternativen als Innenverteidiger ran, kurz vor Schluss wurde er für ein Foul verwarnt.

Dass Arsenal gegen die Eintracht mit 1:2 verlor und damit zum siebten Mal in Folge sieglos blieb, lag nicht an Xhaka. Pierre-Emerick Aubameyang hatte die «Gunners» kurz vor der Pause verdient in Führung gebracht, doch nach Wiederbeginn liess Arsenal dann völlig unerklärlich nach. Frankfurt, das mit Djibril Sow und bis zur Pause mit Gelson Fernandes antrat, nützte das eiskalt aus und drehte das Spiel bis zur 63. Minute dank eines Doppelpacks von Daichi Kamada.

Arsenal - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0)

SR Buquet (FRA).

Tore: 45. Aubameyang 1:0. 55. Kamada 1:1. 64. Kamada 1:2.

Bemerkung: Arsenal mit Xhaka. Eintracht Frankfurt mit Fernandes (bis 45.) und Sow.

Gruppe I

Oleksandrija – Wolfsburg 0:1

Der VfL Wolfsburg ist dank eines 1:0-Siegs beim ukrainischen Vertreter PFK Olexandrija vorzeitig in die K.o.-Runde eingezogen. Einziger Torschütze für die «Wölfe» war Stürmer Wout Weghorst, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Penalty traf. Die Schweizer Admir Mehmedi, Renato Steffen und Kevin Mbabu wurde allesamt in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Oleksandrija - Wolfsburg 0:1 (0:1)

SR Schüttengruber (AUT).

Tor: 45. Weghorst (Foulpenalty) 0:1.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 79.), Steffen (ab 61.) und Mbabu (ab 91.).

Gruppe J

Wolfsberg – Gladbach 0:1

Borussia Mönchengladbach kann weiter auf den Einzug in die K.o.-Runde hoffen. Der Bundesliga-Spitzenreiter setzte sich beim Wolfsberger AC mit 1:0 durch und übernahm damit vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung. Das goldene Tor für die «Fohlen» erzielte Lars Stindl in der 60. Minute nach einem Querpass des Schweden Oscar Wendt.

Gladbach musste ohne den verletzten Verteidiger Nico Elvedi antreten, und Breel Embolo wurde nach 73 Minuten für Stindl eingewechselt, sodass vom Schweizer Quartett und Yann Sommer und Denis Zakaria in der Startformation standen. Beide absolvierten die ganze Partie.

Wolfsberg - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

SR Gözübüyük (TUR).

Tor: 60. Stindl 0:1.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Zakaria und Embolo (ab 74.), ohne Elvedi (verletzt).

Basaksehir – Roma 0:3

Im Parallelspiel hatte die AS Roma mit Basaksehir Istanbul keine Probleme. Die Italiener gewannen auswärts beim «Erdogan-Klub» mit 3:0 und haben das Weiterkommen nun in den eigenen Händen. Jordan Veretout per Elfmeter in der 30. Minute , Justin Kluivert in der 41. Minute und Edin Dzeko unmittelbar vor der Pause waren für die Tore zuständig.

Gruppe L

Astana – ManUnited 2:1

Manchester United hat mit einer B-Elf beim bis dato noch punktlosen FC Astana eine peinliche 1:2-Niederlage hinnehmen müssen. Dabei begann doch alles so gut: Captain Jesse Lingard traf bereits nach zehn Minuten aus 20 Metern für den englischen Rekordmeister.

Doch kurz nach der Pause folgten fatale Minuten für die United: Erst vergab der 19-jährige Tahith Chong in der 54. Minute eine 100-prozentige Chance zum 2:0 und wenig später glich Dmitri Shomko für die Hausherren aus, ehe in der 62. Minute ein Eigentor von Di'Shon Bernard für den Sieg der Kasachen sorgte. Der ehemalige Bundesliga-Profi Antonio Rukavina hatte den United-Profi dabei angeschossen.

Astana - Manchester United 2:1 (0:1)

SR Rumsas (LTU).

Tore: 10. Lingard 0:1. 55. Schomko 1:1. 62. Bernard (Eigentor) 2:1.

Was für ein Fehlschuss! Video: streamable

