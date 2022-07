Bayern-Boss Kahn erklärt Ronaldo-Absage: «Hätte nicht zu unserer Philosophie gepasst»

Bei den Bayern könnte der 28-Jährige die Titel sammeln, die ihm bisher bei Tottenham verwehrt blieben. Die «Spurs» hingegen werden nun versuchen, den Vertrag mit ihrem Torgaranten so schnell es geht zu verlängern. (t-online, mey)

Anders sieht es bei Mittelstürmer Harry Kane aus. Der Engländer hat noch zwei Jahre Vertrag bei Tottenham Hotspur, die Bayern wollen ihn als Lewandowski-Ersatz verpflichten – allerdings wohl nicht in diesem Sommer . Erst einmal möchte der deutsche Rekordmeister abwarten, wie die Mannschaft nach dem Wechsel Robert Lewandowskis ohne einen richtigen Mittelstürmer agiert.

Ronaldo hätte extrem viel Geld verdienen wollen (bei Manchester United waren es 29 Millionen Euro), was als schädlich für das Teamgefüge bezeichnet wurde.

Demnach hätten sich die Bayern unter anderem mit den Fragestellungen beschäftigt, was der Spieler dem Klub im Social-Media-Bereich bringt und wie viele Trikots man weltweit von ihm verkaufen könnte. Kahns Conclusio: «Wir kamen zu dem Schluss, dass er bei aller Wertschätzung von uns allen in der aktuellen Situation nicht zu unserer Philosophie gepasst hätte.»

Der FC Bayern München hat sich in den letzten Wochen verstärkt mit einer Verpflichtung von Superstar Cristiano Ronaldo beschäftigt – sich aber am Ende gegen einen Transfer entschieden. Das berichtet die «SportBild» . Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn sagte dem Magazin: «Wir haben das Thema diskutiert – sonst würden wir unseren Job nicht gut machen. Ich persönlich finde, dass Cristiano Ronaldo einer der besten Fussballer ist, die es jemals auf unserem Planeten gab.»

Eklat in der National Rugby League (NRL) in Australien: Sieben Akteure der Manly Warringah Sea Eagles boykottieren eine Aktion ihres Klubs, der mit Sondertrikots für Diversität und Gleichstellung wirbt.

Am Donnerstag treffen die Manly Warringah Sea Eagles in einem Derby auf die Sydney Roosters. Das Rugby-Team wird dann in Trikots mit Regenbogen auflaufen, einem Symbol der LGBT-Bewegung. Mit dem Trikot wollen die «Seeadler» für Inklusion werben.