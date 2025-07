Lausanne feiert den späten Sieg gegen Winterthur. Bild: keystone

Aufsteiger Thun schockt Lugano – Last-Minute-Sieg für Zeidlers Lausanne

Lausanne – Winterthur 3:2

* Matchbericht folgt in Kürze *

Zurück in der Schweiz: Ex-St.Gallen-Trainer Peter Zeidler arbeitet neu in Lausanne. Bild: keystone

Lausanne-Sport – Winterthur 3:2 (0:1)

SR Cibelli.

Tore: 43. Beyer (Jankewitz) 0:1. 61. Diakite (Lekoueiry) 1:1. 64. Gomis (Durrer) 1:2. 81. Sène 2:2. 93. Diakite (Soppy) 3:2.

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga (66. Soppy), Sow (66. Okoh), Dussenne, Poaty; Roche; Custodio, De la Fuente (46. Lekoueiry), Diakite; Ajdini (82. Traore), Sène (89. Butler-Oyedeji).

Winterthur: Kapino; Sahitaj, Arnold, Durrer; Ulrich (65. Cueni), Zuffi, Jankewitz (65. Diaby), Sidler; Schneider (73. Stillhart); Beyer (82. Mühl), Gomis (82. Golliard).

Bemerkungen: 88. Gelb-Rote Karte gegen Durrer. 81. Kapino pariert Penalty von Sène, Sène trifft im Nachsetzen. Verwarnungen: 22. de la Fuente, 28. Jankewitz, 34. Custodio, 63. Arnold, 68. Schneider, 80. Durrer.

Lugano – Thun 1:2

Der Super-League-Aufsteiger Thun lanciert die Saison mit einem clever erspielten Auswärtssieg im Tessin. Die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli gewinnt in Lugano nach Rückstand 2:1.

Für die Fans des FC Lugano endete der Nachmittag mit einer Enttäuschung. Bild: keystone

Leonardo Bertone drehte das Spiel mit einer Doublette in der zweiten Halbzeit. Der Routinier – einer von nur drei Ü30-Spielern in Thuns Kader und Leistungsträger in der Schaltzentrale – verwandelte nach einer Stunde einen Foulpenalty und in der 85. Minute einen Freistoss.

Damit stellte Bertone das Geschehen im Cornaredo auf den Kopf. Gegen das letztlich zu passiv agierende Lugano hatten die Aufsteiger aus dem Berner Oberland zwar erstaunlich viele Spielanteile und konnten sie sich mehr als 20 Mal im Abschluss versuchen. Bertones Tore waren aber im ganzen Spiel die einzigen Schüsse aufs Tor von Amir Saipi.

Nach einer Viertelstunde hatte Ousmane Doumbia das in der ersten Stunde ohne Renato Steffen und Ezgjan Alioski und im Sturmzentrum mit Neuzugang Kevin Behrens aufgelaufene, zunächst abgezockte Lugano mit einem Kopfball in Front gebracht. Mit dem kapitalem Rückspiel am kommenden Donnerstag bei Cluj in der Europa-League-Qualifikation im Hinterkopf verliess sich Lugano in der Folge zu sehr aufs Verwalten. Den Penalty verschuldete Aussenverteidiger Zachary Brault-Guillard, der Michael Heule im Strafraum zu Boden riss.

Erst nach dem 1:2 intensivierte Lugano seine Offensivbemühungen merklich, allerdings ohne Erfolg. Die letzte Chance vereitelte Thuns Goalie Niklas Steffen in der 96. Minute mit einer Parade gegen Alioski.

Lugano – Thun 1:2 (1:0)

3897 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 16. Doumbia (Grgic) 1:0. 63. Bertone (Penalty) 1:1. 85. Bertone 1:2.

Lugano: Saipi; Brault-Guillard (69. Zanotti), Kelvin (74. Dos Santos), Mai, El Wafi; Bottani (60. Renato Steffen), Grgic, Doumbia (60. Mahmoud), Cimignani (60. Alioski); Bislimi; Behrens.

Thun: Niklas Steffen; Fehr, Montolio, Bürki, Heule (79. Bamert); Bertone; Reichmuth (66. Matoshi), Roth (79. Janjicic), Meichtry (66. Käit); Ibayi (71. Gutbub), Rastoder.

Bemerkungen: Verwarnungen: 37. El Wafi, 62. Brault-Guillard, 95. Niklas Steffen.

YB – Servette 3:1

St.Gallen – Basel 2:1

GC – Luzern 2:3

Zürich – Sion 2:3

Die Tabelle

