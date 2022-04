Hat den Durchblick: Kölns Knipser Anthony Modeste. Bild: imago

Freiburgs Wende mit verpatztem Ende – Fischer wechselt den Sieg ein

Bayern München – Borussia Dortmund

Um 18.30 Uhr steigt der Spitzenkampf zwischen dem Tabellenführer und dem Zweiten » hier im Liveticker.

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München kann mit einem Heimsieg über den in den letzten Jahren grössten Rivalen zum zehnten Mal in Folge Meister werden.

Freiburg – Borussia Mönchengladbach 3:3

Der SC Freiburg hat sich in dieser Woche für das Pokalfinale in Berlin qualifiziert, die Breisgauer haben aber auch weiterhin die Chance auf eine Champions-League-Qualifikation. Insofern schmerzt der Punktverlust in einer wilden Partie, in welcher die Gäste aus Mönchengladbach nach einer Viertelstunde bereits mit 2:0 führten. Doch nach der Pause wendeten die Freiburger das Blatt, ehe Lars Stindl für die Borussia in der Nachspielzeit zum 3:3 traf.

0:1 Gladbach: Ramy Bensebaini (3.). Video: streamja

0:2 Gladbach: Breel Embolo (13.). Video: streamja

1:2 Freiburg: Vincenzo Grifo (49.). Video: streamja

2:2 Freiburg: Christian Günter (61.). Video: streamja

3:2 Freiburg: Philipp Lienhart (80.). Video: streamja

3:3 Gladbach: Lars Stindl (93.). Video: streamja

Freiburg - Borussia Mönchengladbach 3:3 (0:2)

Tore: 3. Bensebaini (Handspenalty) 0:1. 13. Embolo 0:2. 49. Grifo (Foulpenalty) 1:2. 61. Günter 2:2. 80. Lienhart 3:2. 93. Stindl 3:3. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo.

RB Leipzig – Union Berlin 1:2

Union glückte die Revanche für das in der Nachspielzeit verlorene Halbfinale im DFB-Pokal – wobei es mutmasslich lieber jene Partie gewonnen hätte. Der Zürcher Trainer Urs Fischer wechselte in Leipzig den Sieg ein: Sekunden nach seiner Einwechslung glich Sven Michel in der 86. Minute aus, wenig später bereitete Michel wunderbar den 2:1-Siegtreffer des mit ihm aufs Feld gekommenen Kevin Behrens vor.

1:0 Leipzig: Yussuf Poulsen (46.). Video: streamja

1:1 Union: Sven Michel (86.). Video: streamja

1:2 Union: Kevin Behrens (89.). Video: streamja

Leipzig - Union Berlin 1:2 (0:0)

Tore: 46. Poulsen 1:0. 86. Michel 1:1. 89. Behrens 1:2.

Eintracht Frankfurt – Hoffenheim 2:2

Der französische Verteidiger Evan N'Dicka schrieb weite Teile des Drehbuchs dieser Partie. Er eröffnete das Skore mit einem herrlichen Kopfballtreffer – ins falsche Tor. Danach gelang ihm der Ausgleich und schliesslich bereitete der Abwehrspieler den zweiten Eintracht-Treffer von Daichi Kamada vor.

0:1 Hoffenheim: Eigentor Evan N'Dicka (13.). Video: streamja

1:1 Eintracht: Evan N'Dicka (32.). Video: streamja

2:1 Eintracht: Daichi Kamada (66.). Video: streamja

2:2 Hoffenheim: Georginio Rutter (78.). Video: streamja

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 2:2 (1:1)

Tore: 12. N'Dicka (Eigentor) 0:1. 32. N'Dicka 1:1. 66. Kamada 2:1. 78. Rutter 2:2. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ab 79. mit Sow.

1. FC Köln – Arminia Bielefeld 3:1

Die Kölner mischen weiter munter im Rennen um einen Europacup-Startplatz mit. Der Heimsieg der «Geissböcke» sorgte dafür, dass die Gäste aus Bielefeld Vorletzte bleiben und akut in Abstiegsgefahr schweben.

1:0 Köln: Mark Uth (3.). Video: streamja

Köln - Arminia Bielefeld 3:1 (2:1)

Tore: 3. Uth 1:0. 33. Hübers (Eigentor) 1:1. 43. Modeste 2:1. 86. Thielmann 3:1. - Bemerkungen: Arminia Bielefeld ohne Brunner (verletzt).

Greuther Fürth – Bayer Leverkusen 1:4

In der viertletzten Runde wurde amtlich, was sich schon lange anbahnte: Für Aufsteiger Greuther Fürth geht es Ende Saison wieder eine Liga tiefer. Das Schlusslicht hat nun auch rechnerisch keine Chance mehr auf den Ligaerhalt.

0:1 Leverkusen: Patrik Schick (8.). Video: streamja

0:2 Leverkusen: Sardar Azmoun (18.). Video: streamja

Greuther Fürth - Bayer Leverkusen 1:4 (1:2)

Tore: 5. Willems 1:0. 10. Schick 1:1. 18. Azmoun 1:2. 58. Paulinho 1:3. 84. Palacios 1:4.

Die Tabelle

(ram/sda)