Grosses watson-Turnier: Wähle das schönste Tor der Fussball-Geschichte!



Bild: AFP

Teil 2 des grossen watson-Turniers – wähle das schönste Tor der Fussball-Geschichte*!

Wir haben 96 wunderschöne, fantastische, beeindruckende und unvergessliche Tore zusammengestellt. In einem Turnier-Modus wählen die watson-User den Treffer, der für sie der schönste der Fussball-Geschichte ist.

Der Modus

Die 96 Tore wurden per Zufallsgenerator in 32 Dreier-Gruppen gelost. Jeweils ein Tor schafft es in die K.-o.-Phase. Dort geht es Runde für Runde gegen einen anderen Treffer, ehe die letzten vier Tore in einer Final-Four-Abstimmung den Sieger unter sich ausmachen.

* = Falls der unglaubliche Treffer deines Cousins bei den B-Junioren des FC Wald nicht auftaucht, liegt das daran, dass wir uns auf «berühmte» Tore fokussiert haben und auf solche bekannter Spieler und/oder in wichtigen Partien. Von einem Spieler können auch mehrere Treffer nominiert sein. Uns ist klar, dass wir statt 96 auch 966 oder 9966 Tore hätten in die Vorauswahl nehmen können. Doch irgendwann ist halt einfach Schluss, selbst die UEFA lässt ja nicht einfach Krethi und Plethi zur EM.

Weiter geht's!

Heute mit den zweiten 16 Dreier-Gruppen. Das sind sie:

Gruppe Q

Zinédine Zidane Video: YouTube/Real Madrid

Wayne Rooney Video: streamja

Xherdan Shaqiri Video: streamja

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Zinédine Zidane

Wayne Rooney

Xherdan Shaqiri

Abstimmen 1 Zinédine Zidane 33%

Wayne Rooney 33%

Xherdan Shaqiri 33%

Gruppe R

Rivaldo Video: streamja

Luis Suarez Video: YouTube/braders177

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Murat Yakin

Rivaldo

Luis Suarez

Abstimmen 1 Murat Yakin 33%

Rivaldo 33%

Luis Suarez 33%

Gruppe S

Mario Mandzukic Video: streamja

Benjamin Pavard Video: YouTube/Nathan OM

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Neymar

Mario Mandzukic

Benjamin Pavard

Abstimmen 1 Neymar 33%

Mario Mandzukic 33%

Benjamin Pavard 33%

Gruppe T

Arjen Robben Video: YouTube/MatS029

Vincent Kompany Video: YouTube/Mykel Derry

Zlatan Ibrahimovic Video: YouTube/Sieu Pham

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Arjen Robben

Vincent Kompany

Zlatan Ibrahimovic

Abstimmen 1 Arjen Robben 33%

Vincent Kompany 33%

Zlatan Ibrahimovic 33%

Gruppe U

Ryan Giggs Video: YouTube/The Emirates FA Cup

Cristiano Ronaldo Video: YouTube/FIFATV

Matt Le Tissier Video: YouTube/Icampionidellosport

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Ryan Giggs

Cristiano Ronaldo

Matt Le Tissier

Abstimmen 1 Ryan Giggs 33%

Cristiano Ronaldo 33%

Matt Le Tissier 33%

Gruppe V

Paul Gascoigne Video: streamja

Dennis Bergkamp Video: YouTube/Frank de Jong

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Paul Gascoigne

Dennis Bergkamp

Eden Hazard

Abstimmen 1 Paul Gascoigne 33%

Dennis Bergkamp 33%

Eden Hazard 33%

Gruppe W

Wendell Lira Video: streamja

Olivier Giroud Video: streamja

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Jay-Jay Okocha

Wendell Lira

Olivier Giroud

Abstimmen 1 Jay-Jay Okocha 33%

Wendell Lira 33%

Olivier Giroud 33%

Gruppe X

Ajara Nchout Video: streamja

Eric Cantona Video: YouTube/Atef Baklouti

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Ajara Nchout

Eric Cantona

Saeed Al-Owairan

Abstimmen 1 Ajara Nchout 33%

Eric Cantona 33%

Saeed Al-Owairan 33%

Gruppe Y

Papiss Cissé Video: YouTube/Matthew

Wayne Rooney Video: YouTube/ExtazeGaming

Cristiano Ronaldo Video: YouTube/Serie A

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Papiss Cissé

Wayne Rooney

Cristiano Ronaldo

Abstimmen 1 Papiss Cissé 33%

Wayne Rooney 33%

Cristiano Ronaldo 33%

Gruppe Z

Roberto Carlos Video: YouTube/RayperEnglish

Cristiano Ronaldo Video: YouTube/derOhrenbaer

Zlatan Ibrahimovic Video: YouTube/Eredivisie Archief

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Roberto Carlos

Cristiano Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic

Abstimmen 1 Roberto Carlos 33%

Cristiano Ronaldo 33%

Zlatan Ibrahimovic 33%

Gruppe Å

Ricardo Quaresma Video: YouTube/Sebastian Polewski

Neymar Video: streamja

Pajtim Kasami Video: YouTube/Fulham Football Club

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Ricardo Quaresma

Neymar

Pajtim Kasami

Abstimmen 1 Ricardo Quaresma 33%

Neymar 33%

Pajtim Kasami 33%

Gruppe Ç

Thierry Henry Video: YouTube/Football Highlights

Zlatan Ibrahimovic Video: YouTube/Major League Soccer

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Grafite

Thierry Henry

Zlatan Ibrahimovic

Abstimmen 1 Grafite 33%

Thierry Henry 33%

Zlatan Ibrahimovic 33%

Gruppe Ë

Alex Frei Video: YouTube/D4Parkett

Andres Vasquez Video: YouTube/Crumbs

Jack Wilshere Video: YouTube/JuriJuri

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Alex Frei

Andres Vasquez

Jack Wilshere

Abstimmen 1 Alex Frei 33%

Andres Vasquez 33%

Jack Wilshere 33%

Gruppe Î

Giovane Elber Video: YouTube/FC Bayern München

Philippe Mexès Video: YouTube/Next Channel

Arjen Robben Video: YouTube/xTitan FC

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Giovane Elber

Philippe Mexès

Arjen Robben

Abstimmen 1 Giovane Elber 33%

Philippe Mexès 33%

Arjen Robben 33%

Gruppe Ø

David Beckham Video: streamja

Daniuska Rodriguez Video: YouTube/Shuhrat Arslanov

Miroslav Stoch Video: YouTube/FIFATV

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? David Beckham

Daniuska Rodriguez

Miroslav Stoch

Abstimmen 1 David Beckham 33%

Daniuska Rodriguez 33%

Miroslav Stoch 33%

Gruppe Ü

Eric Hassli Video: YouTube/Blochin

Didi Hamann Video: YouTube/GRAND SLAM

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Eric Hassli

Didi Hamann

Ronaldinho

Abstimmen 1 Eric Hassli 33%

Didi Hamann 33%

Ronaldinho 33%

Die Nominierten: Roberto Carlos Marco van Basten Grafite Jay-Jay Okocha Giovane Elber David Beckham Zinédine Zidane Diego Maradona Lionel Messi Cristiano Ronaldo Hamit Altintop Linus Hallenius Giovanni van Bronckhorst Neymar Wayne Rooney Miroslav Stoch Zlatan Ibrahimovic Ryan Giggs James Rodriguez Robin van Persie Wendell Lira Andrea Florenzi Mohz Faiz Subri Saul Niguez Olivier Giroud Arjen Robben Eric Hassli Murat Yakin Alex Frei Fabian Schär Xherdan Shaqiri Munas Dabbur Emre Can Andres Vasquez Vincent Kompany Jamie Vardy Dele Alli Jack Wilshere Papiss Cissé Paul Gascoigne Didi Hamann Tony Yeboah Paolo Di Canio Dennis Bergkamp Matt Le Tissier Dalian Atkinson George Weah Ronaldo Pele Thierry Henry Roger Milla Ronaldinho Rivaldo Gareth Bale Steven Gerrard Hannu Tihinen Marcel Sabitzer Tim Cahill Dejan Stankovic Juninho Eden Hazard Ricardo Quaresma Mario Mandzukic Philippe Mexès Fabio Quagliarella Gheorge Hagi Erik Edman Eric Cantona Ajara Nchout Hakan Calhanoglu Luis Suarez Ludovic Giuly Benjamin Pavard Saeed Al Owairan Pajtim Kasami Daniuska Rodriguez Eren Derdiyok.

