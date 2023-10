10 Videos vom Fussball-Wochenende, die du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast

Die Schweiz hat angeblich ein Länderspiel ausgetragen. Man munkelt, es sei nicht das allerbeste ihrer Geschichte gewesen. Höchste Zeit für anderes!

Mehr «Sport»

Reporter im Delirium

In der englischen League Two gelingt Wrexham ein spätes Blitz-Comeback. Gegen Salford City liegt das Heimteam mit 1:2 in Rückstand, doch Steven Fletcher und Jordan Davies sorgen kurz vor dem Schlusspfiff mit zwei Treffern innert einer Minute für die Wende – und dafür, dass nicht nur die Fans ausrasten, sondern auch die Reporter:

Mut zur Lücke

Bundesliga-Spieler Roland Sallai vom SC Freiburg bringt Ungarn gegen Serbien 2:1 in Führung – dank brillanter Technik. Listig lässt er den Ball zwischen seinen Beinen hindurch, um sich dann zu drehen und mit einem Halbvolley aus 20 Metern zu treffen:

Video: streamja

Beim 2:1 bleibt es. Ungarn, das ein Spiel weniger ausgetragen hat, übernimmt damit vom punktgleichen Serbien die Tabellenführung in der Gruppe G der EM-Qualifikation.

Trainer in Rage

Wenn ein Trainer im Interview nach der Partie seine Spieler als «my fucking shit players» bezeichnet, dann ist er womöglich nicht restlos zufrieden mit ihnen. Marc White vom englischen Fünftligisten Dorking Wanderers gibt seinem Team nach der 0:2-Niederlage im Cup gegen Horsham Saures:

Meravigliosio

Italien hat neben dem Feld wieder einmal Probleme, dieses Mal wegen wettender Nationalspieler. Wenigstens läuft es auf dem Rasen: Giacomo Bonaventuras erstes Tor für die «Squadra Azzurra» war dieses wunderbare beim 4:0-Sieg gegen Malta:

Video: SRF

Zucker im Fuss

Bei Manchester United fragen sie sich vielleicht gerade, ob das der gleiche Christian Eriksen ist. Der Däne glänzt gegen Kasachstan (3:1) mit diesem feinen Aussenrist-Pass in den Lauf von Richard Skov, der das 3:0 bucht:

Video: streamja

Auf den Hund gekommen

Das gab's auch schon, aber noch nie in Spanien und eine schöne Geste ist es ja ohnehin. Vor der Zweitliga-Partie zwischen Espanyol Barcelona und Real Valladolid (2:0) laufen die Spieler mit Hunden aufs Feld, die ein neues Zuhause suchen:

Wie ein Engel

Den Angel City FC kennt man primär wegen seiner Besitzerinnen: Zu ihnen gehören Serena Williams, Eva Longoria oder Natalie Portman. Vielleicht sollte man sich aber auch die Frauen auf dem Feld genauer anschauen. Sydney Leroux trifft beim 5:1-Sieg gegen die Portland Thorns mittels Fallrückzieher:

Linienrichter ohne Brille

Bei der 1:2-Niederlage gegen Frankreich fällt der Niederländer Denzel Dumfries auf, weil er nieder fällt. Er schlägt neben Kylian Mbappé in den Rasen und erhält dafür einen Freistoss. Der Franzose, als Doppeltorschütze der Matchwinner, imitiert für die Unparteiischen den Abflug von Dumfries:

Video: streamja

Goalie im Pech

Erst schiesst der Keeper seinen Verteidiger an, von da gelangt der Ball zum Gegner und nach dessen Schuss an den Pfosten spritzt der Ball an des Goalies Rücken und ins Tor:

Fans ohne Freude

Man sagt ja gern, dass es im Fussball keine Kleinen mehr gebe. Aber das stimmt nicht wirklich: San Marino hat bis jetzt ein einziges Länderspiel gewonnen, vor bald 20 Jahren mit 1:0 gegen das Fürstentum Liechtenstein. Auch am Samstag beim 0:3 in Nordirland gab's mal wieder nichts zu holen für das Team und seine bewunderns- und bedauernswerten Anhänger von der «Never Any Joy Brigade»: