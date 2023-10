Die Rumänen schlagen Andorra souverän und überholen die Schweiz. Bild: keystone

Spanien löst EM-Ticket gegen Haalands Norwegen +++ Rumänien überholt die Schweiz

Gruppe I

Rumänien – Andorra

Die Schweiz ist in der EM-Qualifikation nach Punkten nicht mehr Gruppenerster. Rumänien erfüllte mit einem 4:0 gegen Andorra seine Pflicht und liegt damit mit einem absolvierten Spiel mehr einen Punkt vor der SFV-Auswahl.

Nach vier Unentschieden aus den fünf vorangegangenen Spielen stellten Nicolae Stanciu und Ianis Hagi die Weichen mit einem Doppelschlag zwischen der 23. und 28. Minute früh auf Sieg. Die weiteren Tore erzielten Razvan Marin (Foulpenalty) und Florinel Coman.

Gruppe A

Norwegen – Spanien

Norwegen um Superstar Erling Haaland hat nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Spanien keine Chance mehr auf die EM-Qualifikation. Mit nur noch einem ausstehenden Spiel können die Skandinavier den Fünf-Punkte-Rückstand auf Spanien und Schottland, die damit in Deutschland beide sicher dabei sind, nicht mehr aufholen. Nun müssen die Norweger darauf hoffen, sich über die Nations League zu qualifizieren. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Gavi kurz nach der Pause.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Gruppe D

Wales – Kroatien

Dank eines Doppelpacks von Harry Wilson gewinnt Wales etwas überraschend gegen Kroatien und zieht damit am heutigen Gegner vorbei. Aufgrund der besseren Bilanz in den Direktduellen hat Wales die EM-Teilnahme trotz Punktgleichheit nun selbst in der Hand.

Türkei – Lettland

Die Türkei löst das EM-Ticket sich dank eines deutlichen Siegs gegen Lettland. Die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella gewann mit 4:0 gegen Lettland auch das zweite Spiel unter dem neuen Trainer, führt die Tabelle der Gruppe D mit sechs Punkten Vorsprung vor Wales und Kroatien an und belegt am Ende dank dem Quer- und Direktvergleich sicher einen der ersten beiden Plätze.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Gruppe E

Tschechien – Färöer

Nur dank eines späten Elfmeters setzt sich Tschechien gegen die Färöer Inseln durch. In der 76. Minute verwandelt Tomas Soucek den Penalty zum wichtigen 1:0-Erfolg.

Der einzige Treffer der Partie. Video: SRF

Polen – Moldawien

In Abwesenheit von Robert Lewandowski verspielt Polen die gute Ausgangslage für eine Teilnahme an der EM in Deutschland. Aufgrund eines 1:1-Unentschiedens gegen Moldawien fällt Polen nicht nur hinter Tschechien zurück, sondern ist weiterhin nur einen Punkt vor dem heutigen Gegner, der noch ein Spiel mehr zu absolvieren hat. Im nächsten Spiel gegen Tschechien braucht Polen damit dringend einen Sieg – doch selbst dann muss es noch darauf hoffen, dass Tschechien gegen Moldawien nicht gewinnt und diese ebenfalls noch Punkte liegen lassen.

Polen beisst sich an Moldawien die Zähne aus und hat nur noch geringe Chancen auf eine EM-Teilnahme. Bild: keystone

