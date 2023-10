Nur zwei 5er, dafür zehn Ungenügende – das sind die Noten der Nati beim 3:3 gegen Belarus

Krise ohne Krisenstimmung und warum sich die Lakers für zwei Berner interessieren

In Biel geht Krise anders als in Bern und zwei Talente finden aus der Karriere-Sackgasse. Ein Lehrstück aus der bernischen Hockeykultur und der Beweis, dass Geduld und Bescheidenheit auch Rosen bringen.

Die Spieler schätzen in Biel die ganz besondere, familiäre und doch hochprofessionelle Kultur. Sie lässt sich an einem Beispiel erklären. Am 24. Januar 2016 verliert der SCB nach miserabler Leistung in Biel (3:4 n.V). Die sechste Niederlage in Serie. Der Baum brennt. SCB-Manager Marc Lüthi rauscht im «heiligen Zorn» in die SCB-Kabine und knallt die schwere Türe so heftig zu, dass im Gang alle erschrocken zusammenfahren, wie eine Schafherde bei einem Blitzeinschlag in die Wettertanne. Die vibrierende Erschütterung ist bis unters Dach des solid gebauten Bieler Eistempels zu spüren. So geht Krise beim SCB. Laut, polternd, impulsiv. Eine SCB-Krise hat immer einen hohen Unterhaltungswert. Das ist auch heute noch meistens so.