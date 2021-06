Sport

Fussball

UEFA Euro 2020: Modric schiesst Kroatien mit Traumtor in den 1/8-Final



Bild: keystone

Modric schiesst die Kroaten mit Traumtor auf Platz 2 – Schottlands Traum endet

Luka Modric zum Dank, der WM-Zweite von 2018 lebt. Kroatien hält sich im letzten Gruppenspiel in der Gruppe D gegen Schottland dank einem 3:1 im Turnier und damit viel Ärger in der Heimat vom Hals.

Die EM-Achtelfinals Samstag, 26. Juni, 18.00 Uhr

Wales – Dänemark

Samstag, 26. Juni, 21.00 Uhr

Italien – Österreich

Sonntag, 27. Juni, 18.00 Uhr

Niederlande – 3. D/E/F

Sonntag, 27. Juni, 21.00 Uhr

Belgien – 3. A/D/E/F

Montag, 28. Juni, 18.00 Uhr

Kroatien – 2. E

Montag, 28. Juni, 21.00 Uhr

1. F – 3. A/B/C

Dienstag, 29. Juni, 18.00 Uhr

England – 2. F

Dienstag, 29. Juni, 21.00 Uhr

1. E – 3. B/C/D

Nach einer guten Stunde hartem Kampf zog Kroatien seinen Joker. Mateo Kovacic legte den Ball an der Strafraumgrenze auf Luka Modric zurück, seinen früheren Teamkollegen bei Real Madrid und Captain des Nationalteams, mehr brauchte es nicht. Der 35-jährige Routinier bewies sich und seinen Landleuten, die zuletzt nicht mit Kritik zurückgehalten hatten, wie sehr dieses kroatische Team noch immer von ihm abhängt. Aus 16 Metern drehte Modric den Ball mit dem Aussenrist unhaltbar ins Lattenkreuz. Es war die verdiente Pointe einer Partie, die zuvor kaum Regeln befolgte.

Die Tore in der ersten Halbzeit hatten der eigentlichen Logik des Spiels entbehrt. Die Kroaten sahen in der ersten Viertelstunde viel zu oft aus, wie sie es an dieser EM schon gegen England und Tschechien getan hatten. Es schien, als hätte Dalic elf technisch teils hochbegabte Einzelkämpfer auf den Platz gestellt, ohne ihnen mitgeteilt zu haben, wer an ihrer Seite spielt. So brauchten die «Karierten» das 1:0 durch Nikola Vlasic, um endlich auch ein Muster auf den Rasen zu bringen.

Video: SRF

Mit der Führung im Rücken bewegte sich der Favorit geschlossener, spielte vertikaler und die Pässe fanden plötzlich Abnehmer. Schottland dagegen rückte weiter zurück, als erobere der Gast im Hampden Park mit jeder Minute ein Stück mehr des Platzes. Vier Minuten vor der Pause schwärmten die Bravehearts doch noch einmal aus, nachdem sie zuvor alle in der eigenen Hälfte gekämpft hatten, Vida klärte eine Flanke nicht genügend, direkt in die Füsse von Callum McGregor, der aus 17 Metern zum 1:1 traf.

Erst Modrics Kunstschuss brachte die Verhältnisse auf dem Platz mit dem Resultat in Einklang. Und weil Ivan Perisic zehn Minuten vor Schluss - nach Cornerflanke von Modric - noch zum 3:1 traf, ging die Gruppenphase in Gruppe D so zu Ende, wie dies vor der EM viele erwartet hatten: Mit England und Kroatien auf den ersten beiden Plätzen.

Kroatien - Schottland 3:1 (1:1)

12'000 Zuschauer. - Glasgow. - SR Rapallini (ARG)

Tore: 17. Vlasic (Perisic) 1:0. 42. McGregor 1:1. 62. Modric (Kovacic) 2:1. 77. Perisic (Modric) 3:1.

Kroatien: Livakovic; Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol (71. Barisic); Kovacic, Brozovic; Perisic (81. Rebic), Modric, Vlasic (76. Ivanusec); Petkovic (70. Kramaric).

Schottland: Marshall; McTominay, Hanley (33. McKenna), Tierney; O'Donnell (84. Patterson), McGinn, Robertson; Armstrong (70. Fraser), McGregor; Dykes, Adams (84. Nisbet).

Bemerkungen: Schottland ohne Gilmour (Coronavirus). 33. Hanley verletzt ausgeschieden.

Verwarnungen: 26. Lovren (Foul/für Achtelfinals gesperrt). 34. McKenna (Foul).

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der EM 2020 1 / 58 Die besten Bilder der EM 2020 quelle: keystone / frank augstein Wenn im Büro nur noch die EM regiert Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter