«Barça im Abseits», schrieb die Sportzeitung «As». «VAR und eine schicksalhafte Nacht lassen Barça in Donostia leer ausgehen», hiess es bei «Sport». In der Tabelle führt Barcelona weiterhin. Der Vorsprung auf Verfolger Real Madrid beträgt sechs Punkte, der Titelverteidiger aus der Hauptstadt hat aber ein Spiel weniger absolviert.

Der deutsche Coach der Katalanen bekräftigte in der Pressekonferenz nach der Partie aber erneut, dass es aus seiner Sicht eine falsche Entscheidung gewesen sei, den Lewandowski-Treffer nach rund einer Viertelstunde Spielzeit nicht zu geben: «Eine absolut falsche Entscheidung.» Dabei ging es um die Fussspitze Lewandowskis, die die Abseitsentscheidung ausgelöst hatte, wobei es so aussieht, als wäre der Fuss des Verteidigers versehentlich als jener von Lewandowski identifiziert worden. Angesichts des realen TV-Bilds scheint es jedenfalls kaum möglich, dass Lewandowskis Fuss lang genug ist, um sich tatsächlich in einer Abseitsposition zu befinden.

Hansi Flick wollte die Schuld für die zweite Saisonniederlage des FC Barcelona in der spanischen LaLiga nicht beim Schiedsrichter suchen. Seine Meinung zum aberkannten Treffer von Robert Lewandowski gab er dem Referee aber bereits zur Pause mit auf den Weg in die Kabine. «Ich habe ihm nur gesagt, es war ein Tor, es war kein Abseits», erklärte Flick nach dem 0:1 bei Real Sociedad San Sebastián.

Die Grenzen des Hockey-Wunders und «Freispruch» für Patrick Fischer

Die Schweizer verlieren in Helsinki zwei von drei Partien. Aber anders als in den letzten zwei Jahren gerät Nationaltrainer Patrick Fischer nach Niederlagen in «Operetten-Länderspielen» nicht mehr in die Kritik.

Polemik? Kritik? Nein. Die Schweizer haben zwar in Helsinki zwei der drei Spiele um den Karjala-Cup verloren. Aber es war der interessanteste, ja dramatischste Auftritt seit dem Einstieg in die Euro Hockey Tour im Herbst 2022 als Ersatz für Russland. Helsinki hat nämlich in den ersten drei Spielen seit dem WM-Final die Grenzen unseres Hockey-Wunders aufgezeigt.