Es brodelt in Fussball-Frankreich – Mbappé erwägt offenbar Nati-Rücktritt

Für die französische Nationalmannschaft stehen nächste Woche Spiele gegen Israel (Dienstag) und in Italien (Sonntag) an. Die Franzosen kämpfen gegen Italien noch um den Sieg in ihrer Nations-League-Gruppe. (abu/t-online.de)

Der 56-Jährige ist seit 2012 Trainer der französischen Nationalmannschaft und führte sie 2018 zum Weltmeistertitel. Trotz zuletzt drei Siegen in Folge nahm die Unruhe rund um das Team in den vergangenen Wochen deutlich zu.

Der Superstar soll sogar einen offiziellen Rücktritt aus der Nationalelf erwägen. Für die kommenden Länderspiele war Mbappé, der bei Real Madrid spielt, nicht nominiert worden. «Ich habe mit ihm gesprochen und diese Entscheidung getroffen, weil ich denke, dass es besser so ist», lautete die lapidare Erklärung von Deschamps für den Verzicht auf den 25-Jährigen, der offenbar habe spielen wollen. Die Entscheidung Deschamps' soll nur den aktuellen Zusammenzug betreffen.

Der Junge aus Bondy: Aus der Pariser Banlieue hat es Kylian Mbappé zu einem der besten Fussballer der Gegenwart gebracht. Seine Laufbahn in Bildern. (Stand: März 2024)

Can-Rot und nächstes Debakel für Dortmund – Leverkusen patzt in Bochum

Borussia Dortmund kassiert in der 10. Bundesliga-Runde die bereits vierte Niederlage. Der BVB verliert in Mainz 1:3. Auch Leverkusen enttäuscht in Bochum.

Ein mit der Roten Karte bestraftes Foul von Captain Emre Can nach weniger als einer halben Stunde stürzte Dortmund in die nächste Niederlage und bremste den Aufschwung der vergangenen Woche mit den beiden Heimsiegen gegen Leipzig und in der Champions League gegen Sturm Graz.