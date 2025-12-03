Johan Manzambi steht mit Freiburg im Viertelfinal des DFB-Pokals. Bild: www.imago-images.de

Manzambi bei Sieg in DFB-Pokal mitentscheidend – Mbappé trifft bei Real-Sieg traumhaft

Bochum – Stuttgart 0:2

Titelverteidiger VfB Stuttgart setzte sich im DFB-Pokals mit Mühe und dank gütiger Mithilfe des Zweitligisten Bochum 2:0 durch und steht damit im Viertelfinal. Die Schwaben gingen nach zwölf Minuten durch ein Eigentor von Bochums Philipp Strompf in Führung, der Innenverteidiger sah kurz vor der Pause wegen einer Notbremse dann die Rote Karte.

In Überzahl brauchte Deniz Undav nicht lange, um für den Endstand zu sorgen. Trotz nur 24 Prozent Ballbesitz wäre für den VfL Bochum, der nur einen Torschuss weniger hatte als der Favorit aus Stuttgart, mehr möglich gewesen.

Leonidas Stergiou kam bei den Stuttgartern erstmals in dieser Saison für die 1. Mannschaft zum Einsatz. Zuvor hatte der 23-Jährige seit seiner Genesung Anfang Oktober nur für die zweite Mannschaft in der 3. Liga gespielt. Luca Jaquez fehlte verletzt.

VfL Bochum - VfB Stuttgart 0:2 (0:1)

Tore: 12. Strompf (Eigentor) 0:1. 47. Undav 0:2.

Bemerkungen: 45.+1 Rote Karte gegen Strompf (Bochum)​. Stuttgart mit Stergiou (ab 89.), ohne Jaquez (verletzt).

Freiburg – Darmstadt 2:0

Auch der SC Freiburg steht im Viertelfinal des deutschen Cups. In der 42. Minute brachte Vincenzo Grifo die Gastgeber gegen Zweitligist Darmstadt durch einen Penalty in Führung. Der Schweizer Johan Manzambi wurde davor im Strafraum gefoult.

Nach 69 Minuten stellte Lucas Höler auf Vorlage Grifos dann auf 2:0. Dabei blieb es in der Folge auch, weil Grifo einen zweiten Penalty an die Latte setzte. Bei den Gästen flog Ex-St.Galler Matej Maglica in der 89. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

Manzambi holte einen Penalty für Freiburg heraus. Bild: www.imago-images.de

SC Freiburg - SV Darmstadt 2:0 (1:0)

Tore: 42. Grifo (Penalty) 1:0. 69. Höler 2:0.

Bemerkungen: 84. Grifo verschiesst Penalty. Freiburg mit Manzambi (bis 85.), ohne Ogbus (Ersatz).



Bilbao – Real Madrid 0:3

Nach drei Unentschieden in Folge in der spanischen Liga hat Real Madrid zum Siegen zurückgefunden. Auswärts setzten sich die Königlichen souverän 3:0 gegen Athletic Bilbao durch. Kylian Mbappé traf dabei doppelt, Eduardo Camavinga sorgte dazwischen für den zweiten Treffer der Madrilenen. Trotz des deutlichen Erfolgs bleibt das Team von Trainer Xabi Alonso einen Punkt hinter dem FC Barcelona, der sich am Montag 3:1 gegen Atlético Madrid durchgesetzt hat.