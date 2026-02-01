Serhou Guirassy rettet Dortmund – trotz einem verschossenen Elfmeter. Bild: keystone

BVB rückt den Bayern näher +++ ManCity gibt Spiel gegen Tottenham aus der Hand

Bundesliga

Stuttgart – Freiburg 1:0

Stuttgart feierte in der Bundesliga dank einem Traumtor von Ermedin Demirovic in der 90. Minute einen 1:0-Heimsieg gegen Freiburg und ist nun Tabellen-4.

Zuvor hatten die Gastgeber etliche Chancen nicht genutzt. Die Schwaben blieben in der Meisterschaft im siebenten Spiel in Folge ungeschlagen und feierten dabei ihren fünften Sieg. Der zuletzt verletzt gewesene Schweizer Verteidiger Luca Jaquez wurde bei Stuttgart in der 93. Minute eingewechselt. Bei Freiburg stand Johan Manzambi bis zur 68. Minute auf dem Platz.

VfB Stuttgart - Freiburg 1:0 (0:0)

Tor: 90. Demirovic 1:0.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Jaquez (ab 93.). Freiburg mit Ogbus (ab 78.) und Manzambi (bis 68.).

Dortmund – Heidenheim 3:2

Das Meisterrennen in der Bundesliga könnte doch noch spannend werden. Borussia Dortmund bezwingt Heidenheim zu Hause 3:2 und verkürzt den Rückstand auf Leader Bayern München auf sechs Punkte.

Dortmund bekundete gegen den Tabellenletzten mehr Mühe als erwartet. Nachdem der BVB in der 44. Minute durch Waldemar Anton in Führung gegangen war, kassierte das Heimteam noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich durch Julian Niehues. Der Mittelfeldspieler bezwang den Schweizer Goalie Gregor Kobel, der sein 200. Pflichtspiel für Dortmund bestritt, in der 48. Minute zum 2:1 ein zweites Mal. Kobel war bei beiden Gegentoren machtlos.

Dann kam die grosse Zeit von Serhou Guirassy, der den Favoriten mit einem Doppelpack (68./70.) zu den budgetierten drei Zählern schoss. In der 85. Minute vergab er mit einem verschossenen Elfmeter die goldene Chance zum Hattrick - beim 2:2 hatte er vom Punkt aus noch getroffen. Letztendlich war das jedoch nur eine Randnotiz. Dortmund feierte den vierten Sieg in Serie und profitierte erneut vom Patzer der Bayern, die sich nach der 1:2-Heimniederlage gegen Augsburg in der Woche zuvor in Hamburg am Samstag mit einem 2:2 begnügen mussten.

Borussia Dortmund - Heidenheim 3:2 (1:1)

Tore: 44. Anton 1:0. 45. Niehues 1:1. 48. Niehues 1:2. 68. Guirassy (Penalty) 2:2. 69. Guirassy 3:2.

Bemerkungen: 85. Guirassy (Borussia Dortmund) verschiesst Penalty. Borussia Dortmund mit Kobel. Heidenheim ohne Stergiou (nicht im Aufgebot).

Premier League

Tottenham – ManCity 2:2

Manchester City hat im Titelrennen der englischen Premier League einen überraschenden Rückschlag erlebt. Beim kriselnden Gastgeber Tottenham Hotspur kam die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola trotz einer Zwei-Tore-Führung zur Pause nur zu einem 2:2 (2:0). Der Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal wuchs damit am 24. Spieltag auf sechs Punkte.

Man City dominierte die Partie in Nord-London von Beginn an. Nach einem Ballverlust von Yves Bissouma leitete der zuletzt formschwache Erling Haaland auf Rayan Cherki weiter, der das 1:0 (11. Minute) erzielte. Kurz vor der Pause düpierte Antoine Semenyo (44.) die überforderte Spurs-Defensive.

Nachdem die Gastgeber von den eigenen Fans mit Buhrufen in die Halbzeitpause verabschiedet worden waren, drehte Tottenham in der zweiten Hälfte auf und ging in die Offensive. Die Belohnung war der Anschlusstreffer durch ein Eigentor von Citys Neuzugang Marc Guehi (53.). Daraufhin erhöhten die Spurs das Tempo weiter und tauchten immer wieder gefährlich vor City-Keeper Gianluigi Donnarumma auf. Schliesslich gelang Dominic Solanke (70.) sehenswert der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich.

Serie A

La Liga

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Real Madrid hat einen weiteren Patzer in der spanischen Liga gerade noch abgewendet. Die Königlichen kamen gegen den Abstiegskandidaten Rayo Vallecano durch ein spätes Elfmetertor gerade noch zu einem 2:1 (1:0), mussten sich aber trotzdem viele Pfiffe gefallen lassen. Erst am Mittwoch hatte Real in der Champions League bei Benfica Lissabon 2:4 verloren und den direkten Achtelfinal-Einzug verpasst.

Durch das 2:1 gegen Vallecano liegt Real in der Tabelle aber weiter nur einen Punkt hinter Spitzenreiter FC Barcelona. Vinícius Junior hatte Real nach 15 Minuten in Führung gebracht, doch Jorge de Frutos gelang kurz nach der Pause der Ausgleich (49.). Erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit traf Mbappé per Foulelfmeter. Die Schlussphase mussten die Gäste nach der Roten Karte für Pathé Ciss (80.) in Unterzahl agieren, dazu gab es unmittelbar vor dem Ende noch die Gelb-Rote Karte für Pep Chavarria (90.+13).

Ligue 1

(abu/sda/t-online.de)