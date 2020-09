Sport

Leeds begeistert in Liverpool, doch Salah zeigt Aufsteiger den Meister



Leeds begeistert in Liverpool – doch Salah zeigt dem Aufsteiger den Meister

Liverpool – Leeds 4:3

Nach 16 Jahren Unterbruch meldete sich Leeds United zwar mit einer Niederlage, aber auch mit einem dicken Ausrufezeichen zurück in der Premier League. Das von Kulttrainer Marcelo Bielsa gecoachte Team aus Yorkshire unterlag dem FC Liverpool in einer spektakulären Partie mit 3:4. Die im Vorjahr überragend Meister gewordenen «Reds» gingen drei Mal in Führung, doch jedes Mal fand Leeds die richtige Antwort. Erst als der Ägypter Mohamed Salah mit seinem dritten Treffer des Abends nach 88 Minuten Liverpool zum vierten Mal in Front brachte, war es um den Aufsteiger geschehen.

Liverpool - Leeds United 4:3 (3:2)

Tore: 4. Salah (Handspenalty) 1:0. 12. Harrison 1:1. 20. Van Dijk 2:1. 30. Bamford 2:2. 33. Salah 3:2. 67. Klich 3:3. 88. Salah (Foulpenalty) 4:3.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt). Leeds United ohne Berardi (verletzt).

Fulham – Arsenal 0:3

Im altehrwürdigen Craven Cottage hatte Fulham wenig zu melden. In einem Londoner Derby gab es für den Aufsteiger eine deutliche Niederlage gegen Arsenal. Alexandre Lacazette erzielte nach acht Minuten den ersten Treffer der neuen Premier-League-Saison, auch Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang reihte sich bereits wieder unter die Torschützen. Der Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka stand bei Arsenal im zentralen Mittelfeld in der Startelf, nach 78 Minuten wurde er durch Dani Ceballos ersetzt. (ram)

Fulham – Arsenal 0:3 (0:1)

Tore: 9. Lacazette 0:1. 49. Gabriel 0:2. 57. Aubameyang 0:3. – Bemerkung: Arsenal mit Xhaka (bis 79.).

