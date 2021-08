Sport

Fussball

Schweizer Cup: Der FCZ fertigt Solothurn mit einem «Stängeli» ab



Die wichtigsten Spiele von heute:

Bild: keystone

Keine Gnade – der FCZ fertigt Solothurn im Cup mit einem «Stängeli» ab

Der FCZ hat in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups eine Machtdemonstration abgeliefert. Beim Erstligisten FC Solothurn schafft der Super-Ligist ein «Stängeli» und siegt gleich mit 10:0. Captain Antiono Marchesano erzielt drei Treffer, Neuzugang Rodrigo Pollero und Assan Ceesay schnüren je einen Doppelpack.

Die Solothurner, bei denen Hanspeter «Bidu» Zaugg als Sportchef amtet, waren absolut chancenlos. Sie starten aber auch erst in einer Woche in die neue Saison.

Video: SRF

Vor einem Jahr schied der FCZ bei erster Gelegenheit aus dem Cup aus, gegen den späteren Challenge-League Absteiger Chiasso. In dieser Saison scheint beim Stadtklub vieles anders zu sein. Der Match gegen den Erstligisten gestattete es Zürichs Trainer André Breitenreiter, Spieler von Beginn an einzusetzen, die in den ersten drei Runden wenig zum Zug gekommen waren, so Akaki Gogia, Marc Hornschuh und Stürmer Rodrigo Pollero.

Solothurn - Zürich 0:10 (0:6)

SR Bieri.

Tore: 2. Pollero 0:1. 4. Marchesano 0:2. 18. Pollero 0:3. 23. Gogia 0:4. 35. Marchesano 0:5. 45. Marchesano 0:6. 60. Gnonto (Foulpenalty) 0:7. 76. Krasniqi 0:8. 84. Ceesay 0:9. 87. Ceesay 0:10.Zürich: Kostadinovic; Omeragic (63. Doumbia), Hornschuh, Mirlind Kryeziu; Boranijasevic (46. Rohner), Marchesano (46. Krasniqi), Leitner, Guerrero (46. Wallner); Gogia, Pollero (74. Ceesay), Gnonto.

Bemerkungen: 68. Lattenschuss Pollero. (pre/sda)

Alle Spiele von heute:

