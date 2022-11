Infantino zeigt auf umstrittene «One Love»-Binde – das steckt hinter dem Bild

Als am Mittwoch die deutsche Nationalmannschaft gegen Japan mit 1:2 verlor, stand bei der WM in Katar einmal mehr nicht nur der Sport im Zentrum. Vor der Partie posierte die DFB-Elf auf dem Mannschaftsfoto mit der Hand von dem Mund. Damit protestierten die Deutschen gegen das Verbot der «One Love»-Binde, welche Captain Manuel Neuer eigentlich hätte tragen wollen.

Die Spieler waren aber nicht die einzigen, welche sich gegen dieses umstrittene Verbot der FIFA einsetzten. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser zog vor dem Spiel ihre Jacke aus und zeigte so die «One Love»-Binde, welche sie am Arm trug. Faeser sass danach ausgerechnet neben Gianni Infantino, welcher als Chef der FIFA für das Verbot zuständig ist. Besonders brisant dabei: Am Donnerstag macht ein Bild im Netz die Runde, auf welchem Infantino ausgerechnet auf die umstrittene Binde zeigt.

Infantino, Faeser und die umstrittene Binde. bild: twitter/loculobo

Was steckt hinter diesem Foto? Bei einer Pressekonferenz nach dem Spiel sagte Faeser, dass sie und der FIFA-Chef tatsächlich über die Binde gesprochen hätten. «Er hat mich angesprochen und gefragt, ob das jetzt die Binde ist», so die deutsche Innenministerin. Dies habe sie bejaht und daraufhin gefragt: «Und ist nicht so schlimm, wie Sie denken, oder?»

Faeser sagt zudem, sie habe Infantino mitgeteilt, dass sie die Entscheidung der FIFA als grossen Fehler sehe. Die beiden hätten daraufhin über die ganze Situation gesprochen. «Wir hatten einen Austausch darüber. Ich glaube nach wie vor, dass es das richtige Signal war – für Offenheit, für Vielfalt, gegen Diskriminierung, genau dort neben ihm im Stadion in Katar», so Faeser. (dab)