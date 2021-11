«Sag du es mir!» – Mourinho nach Punktverlust gegen Bodö/Glimt wieder stocksauer

Spektakulärer Raub im Jura: Räuberbande nimmt Firmenchef und Familie als Geiseln

Sechs Verbrecher haben am Mittwochabend in Bassecourt JU einen Firmenchef und seine Familie als Geiseln genommen und im Unternehmen Gold geraubt. Nach der Tat flohen sie nach Frankreich, wobei sie eine Sperre an der Grenze in Lucelle JU durchbrachen.

Die Täter nahmen ihre Geiseln am frühen Abend, wie die Staatsanwaltschaft Jura am Donnerstag mitteilte. Unter Waffendrohung mussten sich der Direktor und seine Angehörigen zum Unternehmen begeben.

Dort stahlen die Geiselnehmer Gold, dessen Menge …