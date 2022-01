Spitzenreiter Real Madrid strauchelt bei Abstiegskandidat Getafe

Den Königlichen ist der Start ins neue Jahr gründlich misslungen. Eder Militao vertändelte in der Anfangsphase am eigenen Strafraum den Ball, Enes Ünal schnappte ihn ihm weg und erzielte den einzigen Treffer der Partie.

Fiala trifft bei Temperatur-Rekord in Minnesota – seine Wild verlieren trotzdem

Man kann nicht immer treffen – Karim Benzema in Getafe.

Der Titelverteidiger ist raus: Gerwyn Price scheitert im Viertelfinal der Darts-WM an Michael Smith. Publikumsliebling Peter Wright warf den erneut verblüffenden Callan Rydz in der Verlängerung raus.

Klar ist bereits nach den Viertelfinals im «Ally Pally» in London: Im WM-Final am Montag wird es zum Duell zwischen einem Engländer und einem Schotten kommen. James Wade (4) bekommt es am Sonntagabend mit Michael Smith (9) zu tun, danach treffen im Duell der «Bravehearts» die Ex-Weltmeister Peter Wright (2) und Gary Anderson (6) aufeinander.