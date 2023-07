Auch an der aktuellen Weltmeisterschaft macht sich Hegerberg für den Fussball der Frauen stark. Die Herausforderungen seien noch die gleichen, sagte sie in einem Gespräch mit der britischen Zeitung «The Guardian». Ihr gehe es nicht in erster Linie um die gleiche Bezahlung. Es gehe darum, ernst genommen zu werden. Die Diskussion raube viel Kraft, sagte Hegerberg. Energie, die dem Fussball zustehen sollte. Das ist mit ein Grund, weshalb sich die Schweizer Spielerinnen vor dem Turnierstart in der Thematik zurückhielten.

Den Kanton Appenzell Ausserrhoden finden wir heute auf unserer Hockey-Landkarte nicht mehr. Ein Irrtum. Herisau ist nicht nur dank Timo Meier ein Mittelpunkt unseres Hockey-Universums. 1983 und 2023 kommt der bestverdienende Stürmer unserer Geschichte aus dem Appenzellerland.

Wo treffen sich ein Chronist und ein NHL-Star und Dollarmillionär im heissesten Juli seit Menschengedenken zum Gespräch? Im Strandbad oder im Strassencafé? Nein. In einer Kabine. In der Kabine des Zweitligisten SC Herisau im Sportzentrum zu Herisau. In diesem Raum hat alles begonnen. Hier war und ist Timo Meiers Heimat. Es riecht hier drin genauso nach Eishockey wie überall in der Welt. Auch bei den Devils drüben in Amerika. «Mein Grossvater hat mir einst jedes Jahr ein Saisonabo für den freien Eislauf bezahlt» erinnert sich Timo Meier. «Ich lebte im Dreieck, mit unserer Wohnung, der Eisbahn und der Schule als Eckpunkte.» Zur Schule und zur Eisbahn sind es etwa sieben Minuten zu Fuss.