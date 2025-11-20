Gianni Infantino übergibt Donald Trump ein Ticket für den WM-Final. Bild: www.imago-images.de

Eine Million Dollar für ein Spiel – Ticketpreise an der WM steigen ins Unermessliche

Für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 gibt es bei der Wiederverkaufsplattform der FIFA eine Neuerung. Davon profitiert besonders der Weltfussballverband.

Im nächsten Sommer findet die grösste Fussball-WM der Geschichte statt. Es gab bereits zwei Anmeldephasen, in welchen sich Fans für die Tickets bewerben konnten. Aber auch über die Wiederverkaufsplattform der FIFA kann man Tickets für das Turnier, welches in den USA, Mexiko und Kanda stattfinden wird, erwerben.

Dies ist zwar nicht neu, aber neuerdings gibt es keine Preisobergrenze mehr. Das führt dazu, dass einige Personen versuchen, dadurch das grosse Geld zu machen. Gemäss der «European Broadcast Union» wird versucht, ein Halbfinal-Ticket für 995'000 Dollar zu verkaufen.

Allerdings profitiert auch die FIFA sehr davon. 15 Prozent vom Ticketpreis erhält der Weltverband vom Verkäufer und auch der Käufer muss nochmals 15 Prozent draufzahlen. Wird ein Ticket beispielsweise für 1000 US-Dollar verkauft, erhält die FIFA satte 300 US-Dollar.

Die FIFA erklärt dieses Vorgehen gemäss der Deutschen Presse-Agentur, dass es in den USA und in Kanada normal sei, dass in Sport- und Unterhaltungsbereichen Wiederverkaufsgebühren anfallen.

Auch beim regulären Ticketverkauf wird es kein günstiges Unterfangen für die Fans. Während die billigsten Tickets in der Gruppenphase noch zwischen 60 und 140 US-Dollar kosten, muss gemäss «The Atlethic» für ein Finalticket mindestens 2000 US-Dollar ausgeben werden. Bei der kommenden Weltmeisterschaft wird ein dynamisches Preisgestaltungsmodell eingesetzt. (riz)