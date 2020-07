Sport

Fussball

Super League: Meisterzug abgefahren? St.Gallen wird vom FCB gedemütigt



Meisterzug abgefahren? St.Gallen wird vom FCB gedemütigt – Sion gelingt Befreiungsschlag

In der 33. Runde der Super League dürfte der Meisterschaftszug für den FC St.Gallen abgefahren sein. Nach der 0:5-Niederlage gegen den FC Basel, rückt in der Ostschweiz in den letzten drei Runden der Kampf um Rang 2 in den Fokus.

St.Gallen – Basel 0:5

Spannung herrschte im Spitzenduell der 33. Runde der Super League kaum fünf Minuten. Kemal Ademi (4.) und Samuele Campo (5.) sorgten beim Überraschungsteam der Super League für eine kalte Dusche, lang bevor der St. Galler Fussballplatz mit Beginn der zweiten Halbzeit zum Schauplatz eines kurzen und heftigen Unwetters wurde. St. Gallen, das in der laufenden Saison den Grundstein zu manchem Sieg in der Startphase gelegt hatte, erhielt vom FCB etwas der eigenen Medizin. Zu viel für das Team von Peter Zeidler, dessen offensive und kräftezehrende Spielweise nicht für englische Wochen gemacht scheint. Dies widerspiegelt sich auch in der unerbittlichen Höhe des Schlussresultats.

Die Basler hatten wenige Stunden vor dem Anpfiff in St. Gallen einen positiven Coronatest bei einem ihrer Spieler publik gemacht, mit den von Marcel Koller befürchteten Konzentrationsschwierigkeiten hatte das Gästeteam ganz und gar nicht zu kämpfen. Wie der FCB zwei Fehler des Heimteams innerhalb von 62 Sekunden zum 2:0 ausnützte, war eher ein Plädoyer für die grosse Präsenz des Gastes. In der 4. Minute schalteten die FCB-Routiniers Valentin Stocker und Fabian Frei nach einem Ballverlust von Victor Ruiz schneller als die Ostschweizer und ermöglichten Kemal Ademi alleine vor dem Tor das 1:0, nur Sekunden später stand der überragende Silvan Widmer mit einem Vorstoss am Ursprung von Samuele Campos 2:0.

Die Mannschaft von Marcel Koller startete in der Ostschweiz mit der grösseren Intensität und der feineren Klinge. Während in den Reihen des FCB eine lange Zeit nicht mehr gesehene Aggressivität zu erkennen war, präsentierte sich das Heimteam zu Beginn fehleranfällig und gegen Ende kraft- und mutlos. Unter den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino gelang es dem FCB, zumindest den Kampf um den 2. Platz in der Super League neu zu entfachen. Der Rückstand auf St. Gallen schmolz drei Runden vor Schluss auf drei Punkte zusammen.

St. Gallen - Basel 0:5 (0:2)

1000 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 4. Ademi (Frei) 0:1. 5. Campo (Widmer) 0:2. 57. Ademi (Campo) 0:3. 84. Stocker (Van Wolfswinkel) 0:4. 87. Van Wolfswinkel (Widmer) 0:5.

St. Gallen: Zigi; Hefti (74. Kräuchi), Stergiou, Fazliji, Muheim (82. Rüfli); Quintilla (74. Staubli); Görtler (74. Ribeiro), Ruiz (55. Bakayoko); Guillemenot; Demirovic, Itten.

Basel: Omlin (75. Nikolic); Widmer, Cömert, Alderete (85. Isufi), Van der Werff; Frei, Xhaka; Stocker (85. Ramires), Campo, Pululu (77. Tushi); Ademi (75. Van Wolfswinkel).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Babic und Gonzalez (beide verletzt). Basel ohne Cabral (gesperrt), Zuffi, Riveros, Oberlin und Petretta (alle verletzt). 75. Omlin verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 7. Görtler (Foul). 34. Widmer (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 62. Demirovic (Foul). 65. Itten (Foul). 69. Ademi (Foul).

Luzern – Sion 1:2

Sion nutzte die derzeit schwache Verfassung des FC Luzern. Der Defensivspieler Sandro Theler und der brasilianische Stürmer Itaitinga trafen bereits in der ersten Halbzeit. Sions zuvor letzter Sieg in einem fremden Stadion war ein 2:1 in Neuenburg Mitte September 2019.

Luzern - Sion 1:2 (0:2)

1000 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 31. Theler 0:1. 36. Itaitinga (Bamert) 0:2. 59. Binous (Schulz) 1:2.

Luzern: Müller; Lucas (56. Marleku), Bürki, Knezevic; Grether, Schulz, Voca, Emini (34. Kakabadse), Sidler; Matos (43. Binous), Schürpf.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Bamert, Ndoye, Theler (76. Facchinetti); Zock, Toma (76. Kabashi), Grgic; Baltazar (88. Ruiz); Kasami, Itaitinga (76. Uldrikis).

Bemerkungen: Luzern ohne Margiotta (gesperrt), Schwegler, Ndenge, Males, Ndiaye, Eleke und Burch (alle verletzt). Sion ohne Abdellaoui (gesperrt), Raphael, Andersson, Luan, Lenjani, Cavaré (alle verletzt) und Stojilkovic (nicht im Aufgebot). 79. Binous fällt verletzt aus, Luzern darf nicht mehr wechseln (drei Wechsel-Gelegenheiten bereits genützt). Verwarnungen: 35. Grether (Foul). 42. Bürki (Foul). 59. Theler (Foul). 88. Fickentscher (Foul).

Lugano – FCZ 1:0

Im dritten Match von heute Abend siegte Lugano daheim gegen den FC Zürich 1:0. Nach der zehntägigen Zwangspause und dem 0:5 gegen YB war es der erste Match, den die Zürcher - mit immerhin drei Tagen Training - vorbereiten konnten.

Lugano - Zürich 1:0 (1:0)

1000 Zuschauer. - SR Dudic.

Tor: 36. Custodio 1:0.

Lugano: Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà; Yao (76. Jefferson), Sabbatini, Custodio, Guidotti, Lavanchy; Lovric (78. Covilo), Lungoyi (90. Macek).

Zürich: Brecher; Nathan, Hekuran Kryeziu (78. Winter), Mirlind Kryeziu; Rüegg, Sohm (46. Koide), Domgjoni, Kempter; Schönbächler (46. Seiler); Kololli, Kramer.

Bemerkungen: Lugano ohne Holender (gesperrt), Janga, Bottani, Obexer, Pavlovic (alle verletzt) und Gerndt (krank). Zürich ohne Tosin, Marchesano, Mahi (alle verletzt) Omeragic und Janjicic (beide krank). 46. Pfostenschuss Kololli. Verwarnungen: 5. Sabbatini (Schwalbe), 28. Lovric (Foul), 31. Yao (Foul), 52. Seiler (Foul), 70. Domgjoni (Foul), 84. Custodio (Spielverzögerung), 87. Nathan (Foul), 92. Rüegg (Foul). (pre/sda)

Thun – Servette 5:1

Die Tabelle:

