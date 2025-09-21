bedeckt19°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Bundesliga und Premier League: Die Highlights vom Sonntag 21. September

Frankfurt unterliegt Union Berlin in wildem Sieben-Tore-Spiel

21.09.2025, 17:4321.09.2025, 17:45
Inhaltsverzeichnis
BundesligaPremier LeagueSerie APrimera DivisionLigue 1

Bundesliga

Eintracht Frankfurt – Union Berlin 3:4

Zum Auftakt der Sonntagsspiele in der deutschen Bundesliga hat Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt eine turbulente Partie auswärts 4:3 gewonnen. Oliver Burke glänzte bei den Berlinern mit einem Hattrick.

epa12395873 Oliver Burke of Union Berlin (4-R) celebrates with teammates after scoring the 4-1 lead during the German Bundesliga soccer match between Eintracht Frankfurt and 1. FC Union Berlin in Fran ...
Mann des Spiels: Oliver Burke.Bild: keystone

Der Schotte schoss Union bis zur 56. Minute mit 4:1 scheinbar beruhigend in Führung. Doch die «Eisernen» mussten dennoch um den zweiten Saisonsieg zittern, da Frankfurt, das ab der 91. Minute mit dem Schweizer Aurèle Amenda agierte, bis zur 87. Minute den Anschluss hergestellt hatte. In der zehnminütigen Nachspielzeit gelang der Eintracht jedoch nicht noch der Ausgleich.

Eintracht Frankfurt – Union Berlin 3:4 (1:2)
59'500 Zuschauer. - Tore: 9. Ansah 0:1. 32. Burke 0:2. 45. Brown 1:2. 53. Burke 1:3. 56. Burke 1:4. 80. Uzun 2:4. 87. Burkardt (Penalty) 3:4. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda (ab 91.).

Premier League

Sunderland – Aston Villa 1:1 (0:0)
Tore: 67. Cash 0:1. 75. Isidor 1:1. - Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka (verwarnt/88.). 33. Rote Karte gegen Mandava (Sunderland/Tätlichkeit).

Bournemouth – Newcastle United 0:0
Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (verletzt).

Serie A

Lazio Rom – AS Roma 0:1 (0:1)
Tor: 38. Lorenzo Pellegrini 0:1. - Bemerkungen: 86. Rote Karte gegen Belahyane (Lazio). 97. Rote Karte gegen Guendouzi (Lazio).

Primera Division

Ligue 1

(ram/sda)

Liverpool gewinnt Stadtderby, ManUtd schlägt Chelsea +++ Kane-Hattrick gegen Hoffenheim
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der beste Spieler von jedem Super-League-Team gemäss «EA FC 26»
1 / 14
Der beste Spieler von jedem Super-League-Team gemäss «EA FC 26»

Xherdan Shaqiri

Position: Offensives Mittelfeld
Verein: FC Basel
Rating: 78
quelle: keystone / georgios kefalas
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mit Vollgas aufs Festgelände: So sieht's aus, wenn alle einen Platz im Bierzelt wollen
Video: instagram
Das könnte dich auch noch interessieren:
Meistgelesen
1
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
4
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
5
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Nato aus +++ Selenskyj will Trump treffen
Meistkommentiert
1
«Abtreibung ist ein Akt gegen die Natur»: Wir waren an einer Anti-Abtreibungsdemo
2
AfD ist in Umfrage erstmals stärkste Partei in Deutschland
3
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
4
Die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus seine Gegner vernichtet. Sind sie arm im Geist?
5
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
Meistgeteilt
1
Angehörige von Geiseln verurteilten Palästina-Anerkennung +++ Israels Ultrarechte drohen
2
Newsom erlässt strengere Regeln für Trumps «Geheimpolizei» +++ Tiktok-Deal vor Abschluss
3
Rappi führt Zug vor ++ SCB-Debakel bei Ajoie ++ Leader Davos schlägt auch Lugano
4
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
5
Er ritt die Credit Suisse mit ins Verderben – nun schöpft er Obdachlosen Suppe
Nach tödlichem Sturz in Zürich: Athleten an der Rad-WM neu mit GPS-Trackern am Velo
Der Unfalltod der 18-jährigen Muriel Furrer überschattete die Rad-WM 2024 in Zürich. Mit einem GPS-Tracker hätte das junge Schweizer Talent wohl früher gefunden werden könnnen. Nun hat der Weltverband UCI auf die Tragödie reagiert.
Der Radsport-Weltverband UCI wird bei den am Sonntag beginnenden Strassenrad-Weltmeisterschaften in Ruandas Hauptstadt Kigali ein GPS-Ortungssystem einsetzen, um die Sicherheit von Fahrerinnen und Fahrern zu erhöhen. Die bei der WM zum Einsatz kommende Technologie wurde laut UCI bereits im August bei der Tour de Romandie der Frauen erfolgreich getestet und kommt nun auch bei der afrikanischen WM-Premiere zur Anwendung.
Zur Story