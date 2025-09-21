Frankfurt unterliegt Union Berlin in wildem Sieben-Tore-Spiel

Bundesliga

Eintracht Frankfurt – Union Berlin 3:4

Zum Auftakt der Sonntagsspiele in der deutschen Bundesliga hat Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt eine turbulente Partie auswärts 4:3 gewonnen. Oliver Burke glänzte bei den Berlinern mit einem Hattrick.

Mann des Spiels: Oliver Burke. Bild: keystone

Der Schotte schoss Union bis zur 56. Minute mit 4:1 scheinbar beruhigend in Führung. Doch die «Eisernen» mussten dennoch um den zweiten Saisonsieg zittern, da Frankfurt, das ab der 91. Minute mit dem Schweizer Aurèle Amenda agierte, bis zur 87. Minute den Anschluss hergestellt hatte. In der zehnminütigen Nachspielzeit gelang der Eintracht jedoch nicht noch der Ausgleich.

59'500 Zuschauer. - Tore: 9. Ansah 0:1. 32. Burke 0:2. 45. Brown 1:2. 53. Burke 1:3. 56. Burke 1:4. 80. Uzun 2:4. 87. Burkardt (Penalty) 3:4. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda (ab 91.).

Premier League

Sunderland – Aston Villa 1:1 (0:0)

Tore: 67. Cash 0:1. 75. Isidor 1:1. - Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka (verwarnt/88.). 33. Rote Karte gegen Mandava (Sunderland/Tätlichkeit).

Bournemouth – Newcastle United 0:0

Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (verletzt).

Serie A

Lazio Rom – AS Roma 0:1 (0:1)

Tor: 38. Lorenzo Pellegrini 0:1. - Bemerkungen: 86. Rote Karte gegen Belahyane (Lazio). 97. Rote Karte gegen Guendouzi (Lazio).

(ram/sda)