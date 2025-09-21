wechselnd bewölkt22°
Sport
Liveticker

Schweizer Cup live: Der FC Zürich in der 2. Runde bei Stade Nyonnais

Les supporters du FC Zuerich, FCZ,, lors du 16eme de finale de la Coupe de Suisse de football entre FC Stade Nyonnais, NYO, et FC Zuerich, FCZ ce dimanche 21 septembre 2025 au Stade de Colovray a Nyon ...
Viele Zürcher Fans begleiteten ihr Team an den Genfersee.Bild: keystone
Liveticker

Zuber verschiesst Penalty – FC Zürich muss gegen Nyon in die Verlängerung

21.09.2025, 17:2121.09.2025, 17:22
Inhaltsverzeichnis
Stade Nyonnais – FC ZürichSchaffhausen – WinterthurBosna Neuchâtel – LuzernBellinzona – GCConcordia Basel – Lausanne-Sport 1:4Alle Spiele vom SonntagDie Auslosung

Stade Nyonnais – FC Zürich

Schaffhausen – Winterthur

» zum Liveticker

Bosna Neuchâtel – Luzern

» zum Liveticker

Samir Efendi (FC Bosna Neuchatel), links and Taisei Abe (FCL), rechts, kaempfen um dem Ball beim Schweizer Cup 1/16 Finalspiel zwischen dem FC Bosna Neuchatel und dem FC Luzern, am Sonntag, 21. Septem ...
Viele Luzerner Fans machten die Reise nach Neuenburg mit.Bild: keystone

Bellinzona – GC

» zum Liveticker

Concordia Basel – Lausanne-Sport 1:4

Lausanne geriet gegen Concordia Basel früh ins Hintertreffen. Die zuletzt kriselnden Waadtländer setzten sich schliesslich aber doch durch.

Beyatt Lekoueiry (LS) mit seinem Torjubel nach dem 1:2 im Sechzehntelfinal des Schweizer Fussball Cups zwischen dem FC Concordia und dem FC Lausanne-Sport im Leichtathletik-Stadion in Basel, am Sonnta ...
Beyatt Lekoueiry feiert seinen Treffer zur 2:1-Führung mit einem Nickerchen.Bild: keystone

Seit fünf Partien sind die Waadtländer in der Super League sieglos, und die Reserve auf das Tabellenende beträgt lediglich zwei Punkte. Insofern werden Peter Zeidler und sein Team beruhigt zur Kenntnis nehmen, dass im Cup eine Hürde relativ souverän übersprungen werden konnte. Relativ deshalb, weil die Waadtländer auch gegen «Congeli» aus der Erstliga ins Hintertreffen gerieten. Marlon Würsten brachte die Basler nach 14 Minuten in Führung, doch Alban Ajdini konnte die Lausanner Nerven nur zwei Minuten später mit dem Ausgleich beruhigen.

Der 26-jährige Ajdini sollte auch in der zweiten Halbzeit treffen, sodass sich LS schliesslich zumindest resultatmässig standesgemäss 4:1 durchsetzen konnte. Inwiefern die Erfüllung dieser Pflichtaufgabe die Probleme in der Liga zu lösen vermag, wird sich erst weisen.

Concordia Basel (1.) – Lausanne-Sport 1:4 (1:2)
 SR Drmic. - Tore: 14. Würsten 1:0. 16. Ajdini 1:1. 33. Lekoueiry 1:2. 58. Ajdini 1:3. 61. Bair 1:4.

Alle Spiele vom Sonntag

Die Auslosung

Die Paarungen der Achtelfinals werden etwa um 19.45 Uhr auf SRF 2 ausgelost. (ram/sda)

Aarau wirft YB aus dem Cup ++ St.Gallen schlägt Wil erst im Penaltyschiessen
Mehr Fussball:
Themen
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup
1 / 29
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup

August 2025: Der SC Cham aus der Promotion League wirft Super-League-Klub Lugano raus. Die Tessiner gleichen in der 90. Minute zum 2:2 aus, doch in der Nachspielzeit gelingt Cham das 3:2-Siegtor.
quelle: keystone / philipp schmidli
Mit Vollgas aufs Festgelände: So sieht's aus, wenn alle einen Platz im Bierzelt wollen
Video: instagram
