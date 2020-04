Eismeister Zaugg

Verschiebung auf 2021 zu teuer? Nächste Hockey-WM gibt es in der Schweiz frühestens 2023

Die Eishockey-WM 2020 in Zürich und Lausanne musste abgesagt werden. Die Hoffnung auf eine Verschiebung um ein Jahr schwindet. Es geht um viel Geld. Aber nun wird an einer Kompromiss-Lösung gearbeitet: eine Eishockey-WM 2023 in Zürich und Lausanne.

Eigentlich schien die Lösung einfach. Die WM 2020 kann in Zürich und Lausanne wegen der Virus-Krise nicht durchgeführt werden. Also wird sie um ein Jahr in den Mai 2021 verschoben – und alle bereits vergebenen WM-Turniere rutschen einfach nach hinten: Riga und Minsk von 2021 auf 2022, Finnland von 2022 auf 2023, St.Petersburg von 2023 auf 2024, Tschechien von 2024 auf 2025 und schliesslich die Dänemark/Schweden von 2025 auf 2026. Alles klar, oder?

Ach, wäre es doch so einfach. Das letzte Wort …