Der Jubel ist riesig: Borussia Dortmund feiert den Torschützen Anthony Modeste (Nummer 20). Bild: www.imago-images.de

Ausgleich in letzter Sekunde: Dortmund sichert sich Punkt gegen Bayern ++ Leverkusen siegt

Tief in der Nachspielzeit gleicht der BVB gegen die Bayern aus und sichert sich nach sechs Niederlagen im Direktduell erstmals wieder einen Punkt. Bayer Leverkusen siegt im ersten Spiel nach der Seoane-Entlassung deutlich und verlässt damit die Abstiegsränge.

Dortmund – Bayern 2:2

Lange sah es danach aus, als würde Bayern zum siebten Mal in Folge in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund gewinnen. Doch dann traf Anthony Modeste tief in der Nachspielzeit zum 2:2. Ausgerechnet er. Der französische Stürmer ist zuletzt immer mehr in die Kritik geraten. Die Erleichterung sah man dem 34-Jährigen beim Jubel vor der Dortmunder Südtribune an.

Zuvor hatte Modeste bereits den Anschlusstreffer von Youssoufa Moukoko vorbereitet – aber auch eine Riesenchance aus kurzer Distanz vergeben. Am Ende konnten er und der BVB dennoch über einen Punkt jubeln. Leon Goretzka und Leroy Sané hatten die Bayern mit Schüssen von ausserhalb des Strafraums in Führung gebracht. Bayern-Coach Julian Nagelsmann sprach nach dem Spiel von einem «gerechten Unentschieden».

Goretzkas Führungstreffer. Video: streamja

Der späte Ausgleich von Anthony Modeste. Video: streamja

Borussia Dortmund - Bayern München 2:2 (0:1).

Tore: 33. Goretzka 0:1. 53. Sané 0:2. 74. Moukoko 1:2. 95. Modeste 2:2.

Bemerkungen: Dortmund ohne Kobel (Ersatz). 90. Gelb-Rote Karte Coman (Bayern).

Leverkusen – Schalke 4:0

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Xabi Alonso brillierte Bayer Leverkusen mit dem Offensivfussball, für den das Team eigentlich bekannt ist. Moussa Diaby eröffnete das Skore gegen Schalke 04 mit einem sehenswerten Distanzschuss in der 38. Minute. Bereits drei Minuten später traf Jeremie Frimpong zum 2:0. Der Niederländer erzielte kurz nach der Pause dann auch das 3:0. Für den Endstand sorgte Paulinho.

Mit zwei Toren mutierte er zum Matchwinner: Jeremie Frimpong (v.). Bild: imago

Mit dem erst zweiten Saisonsieg rückt Leverkusen vorerst auf den 14. Platz und verlässt damit die Abstiegsplätze. Dafür wird die Situation für die Gelsenkirchener immer brenzliger. Mit nur sechs Punkten aus neun Spielen liegt Schalke auf dem 16. Platz. Am Sonntag könnte auch der VfB Stuttgart an den «Königsblauen» vorbeiziehen, wenn sie gegen Union Berlin mindestens einen Punkt holen.

Bayer Leverkusen - Schalke 4:0 (2:0).

Tore: 38. Diaby 1:0. 41. Frimpong 2:0. 53. Diaby 3:0. 90. Paulinho 4:0.

Bemerkungen: Schalke mit Brunner.

Der Führungstreffer von Moussa Diaby. Video: streamja

Mainz – Leipzig 1:1

Etwas überraschend sicherte sich Mainz 05 gegen RB Leipzig einen Punkt. Die Leipziger waren zuletzt immer besser in Form gekommen und gewannen unter Marco Rose drei von bisher fünf Spielen. Einzig gegen Real Madrid und Borussia Mönchengladbach mussten sie sich geschlagen geben. Doch in Mainz passte es offensiv nicht so richtig zusammen.

Erst in der 80. Minute erzielte Christopher Nkunku den Ausgleich, nachdem Martin Ingvartsen kurz vor der Pause für die Gastgeber getroffen hatte. Zuvor wurde ein Treffer von Leipzigs Innenverteidiger Abdou Diallo wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Mainz-Captain Silvan Widmer wurde zur Pause angeschlagen ausgewechselt.

Konnte sich zwar über einen Punkt freuen, trug aber eine leichte Verletzung davon: Silvan Widmer (r.). Bild: imago

Mainz - RB Leipzig 1:1 (1:0).

Tore: 45. Ingvartsen 1:0. 80. Nkunku 1:1.

Bemerkungen: Mainz mit Widmer (bis 46.) und Fernandes (bis 82.).

Bochum – Frankfurt 3:0

Der VfL Bochum kann also doch noch gewinnen. Der Aufsteiger der letzten Saison gewinnt am 9. Spieltag erstmals in dieser Bundesligasaison und beendet damit die Serie von Eintracht Frankfurt, die wettbewerbsübergreifend vier Spiele lang ungeschlagen waren. Philipp Hofmann brachte die Gastgeber in der 71. Minute in Führung, bevor Philipp Förster in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte. Kurz zuvor hatte Frankfurt-Verteidiger Evan N'Dicka ins eigene Tor getroffen. Bochum bleibt trotz des Erfolgs auf dem letzten Tabellenplatz.

Förster sorgt mit seinem 3:0 für grossen Jubel. Video: streamja

Bochum - Eintracht Frankfurt 3:0 (0:0).

Tore: 71. Hofmann 1:0. 87. N'Dicka (Eigentor) 2:0. 91. Förster 3:0.

Bemerkungen: Frankfurt mit Sow (bis 61.).

Augsburg – Wolfsburg 1:1

Zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Wolfsburg ging es am Samstagnachmittag heiss zu und her. Insgesamt zehn Gelbe Karten zeigte Schiedsrichter Daniel Siebert den beiden Teams. Vier davon bei einer Rudelbildung in der ersten Halbzeit – darunter eine für Wolfsburg-Coach Niko Kovac. Doch nicht nur bei den Verwarnungen – je fünf – trennten sich die Klubs Unentschieden. Nach Toren von Yannick Gerhardt für die Gäste und Robert Gumny für Augsburg endete die Partie 1:1.

Es ging heiss zu und her im Duell zwischen Augsburg und Wolfsburg. Bild: www.imago-images.de

Augsburg - Wolfsburg 1:1 (0:1).

Tore: 27. Gerhardt 0:1 55. Gumny 1:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 66.).

(nih/sda)